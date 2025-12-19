宜蘭縣115年度總預算案 三讀通過

宜蘭縣議會三讀通過縣政府所提一一五年度總預算案。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會第二十屆第十八次臨時會，於今（ 十九）日三讀通過縣政府所提一一五年度總預算案，歲入三六六億元、歲出三五一億元；債務之舉借計一一六億元，收入合計四八三億元，債務之償還計一三一億元，支出合計四八三億元。縣議會三讀通過宜蘭縣一一五年度總預算案經黨團協商一毛未刪，全數通過。

民進黨團總召陳文昌表示，中央總預算在藍、白陣營抵制下迄仍未付委，連帶影響地方預算不確定性，審查也是審假的，變數太多，當然民進黨主張「保留」，等中央總預算決定後再來處理但國民黨是多數，他們要做這樣決定的全數通過，也只能尊重。宜蘭縣議會國民黨十五席、民進黨十一席、無黨七席，以國民黨是多數。

一一五年度宜蘭縣總預算案，歲入三六六億元、歲出三五一億元；縣府指出，因財劃法修正，宜蘭縣增加一二八億元的統籌分配款，但扣除一些中央原先補助一般性與計畫性補助款後，淨增約廿六億元，縣府提出多項亮點計畫要在明年執行，不過歲入仍有剩餘，將用於債務償還。

一一五年度宜蘭縣總預算案歲入計三六六億二三二九萬七千元，債務之舉借計一一六億九二七六萬二千元，收入合計四八三億一六0五萬九千元。歲出計三五一億九二八八萬三千元，債務之償還計一三一億二三一七萬六千元，支出合計四八三億一六0五萬九千元。