宜蘭縣119消防節擴大防火宣導 親子同樂

宜蘭縣一一九消防節擴大防火宣導活動「一一九作伙防火顧咱厝，親子共樂笑開懷！」主題，代理縣長林茂盛蒞臨活動。（圖：宜蘭縣消防局提供）

為慶祝一年一度的一一九消防節，宜蘭縣政府消防局今(十七)日在羅東文化工場舉辦「一一五年度一一九消防節」防火宣導活動，此次活動以「一一九作伙防火顧咱厝，親子共樂笑開懷！」為主題，透過親子趣味競賽提升民眾參與意願，藉由消防宣導攤位及體驗活動，增加民眾防火、防災意識。代理縣長林茂盛蒞臨活動，國民黨立委吳宗憲、縣消防局長徐松奕共同出席。

代理縣長林茂盛表示，強化全民防火與防災意識，是保護每一位縣民最根本的方式。期盼藉由寓教於樂的方式，讓火災預防更貼近生活。唯有平時扎根、時刻準備，才能在災害來臨時迅速應變、守護縣民的生命財產安全。期盼在新的一年，讓防火觀念走進每個家庭，大家一起守護家園安全，「一一九作伙防火顧咱厝」，平安過好年。

為推廣活力親民、健康清新、服務親切的消防形象，活動由羅東芝蔴村幼兒園熱情洋溢的熱舞開場表演。宣導活動另一波高潮，即為親子趣味競賽，親子挑戰整理水帶、水帶佈線、搬運水帶、巧拼前進及呼拉圈套玩偶等項目，大小朋友齊心協力完成任務，留下難忘的美好回憶，展現親子共樂笑開懷的溫馨畫面。另外現場還有提供消防繩索救援體驗、雲梯車搭乘、消防瞄子射水、小型空拍機模型供民眾操作及電腦模擬飛行體驗，參加小朋友都流連忘返，覺得空拍機體驗好玩又有趣，並且讓民眾瞭解空拍機偵測災害現場後，提供救災資訊給現場救災人員，讓災害事故指揮搶救事半功倍。

會場規劃「防火宣導」、「緊急救護」、「防颱宣導」、「防震宣導」等多元主題攤位，讓民眾透過闖關方式輕鬆學習重要知識。另為深化廉政意識與政策傳達，活動並邀集財政部北區國稅局宜蘭分局、長照所、羅東及蘇澳親子館、消防局政風室、衛生局、勞工處等單位共同設置政令宣導攤位。兩隻可愛的消防大頭公仔穿梭其中，與大小朋友互動合照，成為現場人氣焦點。消防局也特別準備實用的宣導小禮物，鼓勵民眾積極參與，寓教於樂。