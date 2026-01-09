宜蘭縣12鄉鎮市春節垃圾收運期程出爐

宜蘭縣環保局公布十二鄉鎮市春節垃圾收運期程，巨大垃圾清運預約服務登記截止時間不一，民眾可事先連絡當地公所清潔隊確認。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節即將到來，宜蘭縣年終大掃除時間自即日起至二月十五日（小年夜）止，環保局呼籲鄉親朋友趁著年前大掃除，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同清理家園除舊佈新「馬」上行動迎新年。鄉親最關心的春節垃圾清運時刻表也已出爐，環保局網站(http://www.ilepb.gov.tw/)最新消息及「宜蘭垃圾車」APP訊息公告，敬請鄉親多加利用。

各鄉（鎮、市）公所春節期間垃圾收運時程彙整如下：

小年夜（二月十五日）：羅東鎮、五結鄉、員山鄉上午十時起收運垃圾（定時定點及夜間停止收運），冬山鄉下午二時起加班收運垃圾（夜間停止收運），其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

除夕（二月十六日）：頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉八時起收運垃圾（夜間停止收運），宜蘭市、冬山鄉九時起收運垃圾（夜間停止收運），羅東鎮、員山鄉十時起收運垃圾（定時定點及夜間停止收運），礁溪鄉下午加收一次，宜蘭市下午三時起加收垃圾一次。五結鄉定時定點收運時間為上午八時至下午三時。

農曆春節初一至初二（十七、十八日）：全縣停收垃圾。

初三（十九日）：礁溪鄉（八時起）、員山鄉（九時起）、羅東鎮及蘇澳鎮（定時定點）加班收運垃圾（夜間停止收運）。宜蘭市依平常時間加班收運。

初四（二十日）：礁溪鄉依平常時間加班收運垃圾。羅東鎮（定時定點）加班收運垃圾（夜間停止收運）。

初五（二十一日）：頭城鎮、蘇澳鎮、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉八時起開始收運垃圾（夜間停止收運），員山鄉、冬山鄉九時起開始收運垃圾（夜間停止收運）。五結鄉定時定點收運時間為上午八時至下午三時。

初六（二十二日）：三星鄉、南澳鄉上午八時起收運垃圾（定時定點及夜間停止收運），羅東鎮上午十時起收運垃圾（定時定點及夜間停止收運），五結鄉中午十二時起收運垃圾（定時定點及夜間停止收運），其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

環保局表示，配合春節前大掃除，各公所受理巨大垃圾清運預約服務登記截止時間不一，鄉親可事先連絡當地公所清潔隊確認。