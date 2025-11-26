宜蘭縣2025鴨鄉鴨香「鴨力全開雲遊趣」12/2及9日線上開播

宜蘭縣鴨鄉鴨香「鴨力全開雲遊趣」活動將於十二月二日及九日分別在博士鴨觀光工廠及蘭陽烏石港海景酒店以線上直播方式登場。今年以「食農教育」與「食鴨美食」為主軸，規劃二場直播推廣節目。代理縣長林茂盛與宜蘭縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁共同出席。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣二O二五鴨鄉鴨香「鴨力全開雲遊趣」活動將於十二月二日及九日分別在博士鴨觀光工廠及蘭陽烏石港海景酒店以線上直播方式登場。今年以「食農教育」與「食鴨美食」為主軸，規劃二場直播推廣節目。宜蘭縣政府於今（廿六）日舉辦活動宣傳會，代理縣長林茂盛與宜蘭縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁共同製作傳統板鴨與鴨賞料理，象徵活動正式啟動。縣府農業處長李新泰共同出席。

縣府邀請全國民眾於十二月二日及九日上線參與「鴨力全開雲遊趣」直播活動。媒體記者如欲參與現場直播作業，可逕洽宜蘭縣養鴨生產合作社報名，網址：https://forms.gle/1NgDie9btMUrBWdC9，或洽服務專線0三-九六0六O五一轉二，了解更多內容。

代理縣長林茂盛指出，宜蘭自一O九年率先推動鴨食農教育至今已六年，共累計廿六所小學參與，期盼透過直播方式，讓更多民眾認識宜蘭養鴨產業的特色與歷史底蘊。

此次直播內容將呈現蘭陽烏石港海景酒店經典烤鴨十二吃、櫻桃鴨紅豆餅、鴨蛋捲、鹹蛋黃披薩等特色鴨產品，並推出鴨食農DIY體驗課程，讓民眾可透過線上方式認識宜蘭在地養鴨產業與美食文化，增添互動性與趣味性。

宜蘭縣政府表示，為促進縣內養鴨產業穩定發展，持續輔導宜蘭縣養鴨生產合作社辦理鴨鄉鴨香活動，今年已邁入第十九屆。活動結合美食饗宴、文化觀光及休閒體驗，推動產業轉型並提升競爭力。