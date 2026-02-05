宜蘭罷免案 議員涉洩密30萬交保

宜蘭縣議員林岳賢因涉洩密，檢方5日諭知30萬元交保。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，去年6月因涉罷免綠委「幽靈連署」遭檢方起訴後，事隔7個月，檢調查出林明昌之子、宜蘭縣議員林岳賢於去年檢調搜索前1天，在LINE家族群組中傳訊「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」，5日搜索9地，並以涉犯洩密罪嫌約談林明昌父子等4人，林岳賢複訊後30萬元交保，友人吳男則因有滅證、勾串共犯或證人之虞遭聲押禁見，法官開庭後諭知30萬元交保。

去年大罷免期間，藍營推動罷免綠委反制，但多人涉「幽靈連署」、「死亡連署」遭檢調偵辦。宜蘭藍營配合民團「滿城封宇」罷免綠委陳俊宇，去年4月24日檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部等處，6月19日依違反《個資法》、偽造文書等罪起訴林明昌等12人。

林岳賢並非「幽靈連署」案的涉案被告，但檢調偵辦過程中，發現搜索行動前1天，林岳賢在LINE家族群組中，發出檢調可能會有所行動的訊息，加上去年4月17日檢調搜索國民黨台北市黨部等處後，地方就盛傳宜蘭縣黨部也被盯上，因林岳賢傳訊時間點太過巧合，檢方因此懷疑內部有人洩密。

檢方昨日指揮調查局北部地區機動工作站，搜索林明昌、林岳賢住處及辦公室等9處地點，並將林明昌、林岳賢等4人帶回北機站訊問。林明昌訊後請回，林岳賢、吳男則被移送檢方複訊。

林岳賢被移送宜蘭地檢署複訊前說，「協助釐清案情，單純配合調查，沒什麼事情」、「是天大的冤枉」。

但檢方複訊後諭令30萬元交保，吳男雖非公務員，卻是檢方向上溯源的重要環節，檢察官認為他犯嫌重大，且有滅證、勾串共犯或證人之虞，複訊後向宜蘭地院聲請羈押禁見，但法官開庭後諭知30萬元交保。