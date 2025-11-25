【商家指南推廣專題】

繪畫透過創意與顏料激發創新力，是非常適合孩子的才藝技能，促使不少爸媽尋找能引導孩子自由創作的繪畫教室。在宜蘭羅東兒童美術課程推薦名單中，「JS-CHOOL意樹學院」以溫柔且具啟發性的教學方式，打造完整藝術教育體系，開設兒童藝術教育、成人藝術、企業團體藝術工作坊與程式語言教育等豐富課程，協助大眾在繽紛色彩與筆觸間釋放壓力，找回純粹的快樂。

「在創作中，找到專屬自己的快樂」這句話是「JS-CHOOL意樹學院」成立的起點，創辦人深信，畫畫擁有溫暖的力量，能幫助孩子在情緒起伏間找到平衡。她表示，有位名叫小華的孩子，在幼稚園時畫了兩條線並說是飛機場，當場獲得掌聲與肯定，然而升上小學，卻被老師質疑創作能力，瞬間澆熄小華的想像力與自信心，這個故事讓創辦人體悟到，孩子的想像力與勇氣非常需要被溫柔守護。

2023年，身為母親的創辦人，成立了宜蘭羅東兒童美術課程推薦品牌「JS-CHOOL意樹學院」，以聖經中的「JESUS SCHOOL」與「意樹」為品牌命名，象徵每個孩子都能在心中種下屬於自己的樹，那棵樹代表勇氣、創造力或是品鑑的能力。她了解藝術教育不應有對錯或框架，因此致力打造自由、寬敞、充滿藝術氛圍的空間，希望孩子能在其中盡情發揮靈感、自在創作。

「JS-CHOOL意樹學院」的形象宛若由根、枝、葉組成的大樹，根是教育與藝術的信念，枝是不斷延伸的創意與交流，葉子代表親子家庭的笑容與作品，這裡不存在艱澀難懂的藝術，只有充滿自然、真誠、療癒氣息的佳作，品牌透過「畫畫是一種生活方式」的理念，幫助孩子與大人放慢步伐，卸下緊繃情緒，僅憑想像力開始他們的無限創作，重新感受生活的溫度。

目前，「JS-CHOOL意樹學院」專注於宜蘭羅東兒童藝術教育、成人藝術、企業團體藝術工作坊、程式語言教育等各式藝術課程。兒童藝術教育課融合繪畫、色彩、故事與設計，透過水彩、蠟筆、拼貼、黏土與混合媒材創作，引導孩子從生活中觀察美、表達美，並建立自信，使品牌獲得宜蘭羅東兒童美術課程推薦好口碑。

成人藝術課程以「藝術療癒」與「生活美學」為主軸，設計壓克力、水彩、插畫與創作主題班，協助忙碌的現代人透過繪畫，放鬆壓抑的身心靈；針對團體與企業客戶，「JS-CHOOL意樹學院」能量身客製學校藝術推廣課程、企業創意工作坊與團隊共創活動，提升參加者的合作能力、創意與覺察力。此外，品牌特別開設程式語言教育課程，結合邏輯思維與創意表達，讓學生在學習Scratch與Python等程式語言時，能運用藝術與科技養成跨領域的創作能力。

未來，「JS-CHOOL意樹學院」將持續推出更多兒童繪畫、創意表達課程，建立師資培訓體系，發展結合教育與文化創意的教學系統，並開辦線上課程與YouTube頻道，讓藝術走進更多人的生活，更計畫打造宜蘭在地的「小松菸文創園區」，結合展覽、工作坊、市集與藝術共學空間，成為地方文化的能量樹。若您希望啟發孩子的創作力，或正在尋找企業團體繪畫教室，那麼「JS-CHOOL意樹學院」就是值得信任的宜蘭羅東兒童美術課程推薦品牌。

品牌：JS-CHOOL意樹學院

電話：0911-557-278

地址：宜蘭縣五結鄉隆昌路93巷13號（靠近中興文創園區）

時間：週一至週五09:00–18:00，週六10:00–12:00（週日公休）

官網：https://rink.cc/8ayuy

FB：https://rink.cc/36lu4

