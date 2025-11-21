宜蘭羅東升大學補習班推薦，高中數學複習班

【商家指南推廣專題】

圖由宜蘭羅東升大學補習班推薦逸學文理宜蘭新竹升大學諮詢中心提供

您希望孩子考取頂尖大學嗎？選擇擁有完整師資與資源的補習班，將成為孩子戰勝學測與分科測驗的最大助力。位於宜蘭羅東的「逸學文理補習班」，精選台大、政大、台師大等頂尖學府本科系教師，以扎實的教學資源與嚴謹的課程規劃，打造出全方位的升學系統，特別開設的高中國文、英文、自然、數學總複習班，幫助學生在短時間內迅速補足弱點，強化應試實力，使逸學成為宜蘭羅東升大學補習班推薦品牌。

宜蘭羅東升大學補習班推薦品牌提升羅東學生成績

「逸學文理補習班」創辦人長年於台北任教，積累豐富的補教經驗，並結識許多同樣對教育懷抱理想的優秀老師，因緣際會下了解到宜蘭羅東的教育資源匱乏，學生長期侷限於校內考題，無法接觸其他高中更高強度的命題標準，導致學業成績落差拉大。於是，他決定將台北的優質師資與教學資源引進宜蘭，於2022年創立宜蘭羅東升大學補習班推薦品牌，營造高品質的讀書環境與學習資源，短時間內有效提升孩子的學習動力，成功帶領學生在段考與模考中屢創佳績。

四大教學科目建立宜蘭羅東升大學補習班推薦口碑

「逸學文理補習班」由群翊數學、文卓英文、卓易國文與雋旂自然等四個全台知名教學團隊組成，皆擁有完整的教材編輯、教學研討與資源共享體系，能互相協作，推動跨科共同備課，規劃符合新課綱要求的跨領域整合與核心素養課程，保障各科教學品質外，也讓高中生靈活應用跨領域的知識，為未來升大學考試奠定基礎。

市面上補習班的品質，通常取決於師資、教材與資源三大關鍵，而「逸學文理補習班」將三者結合，建構完整的教育課程架構，品牌的教師團隊具有補教市場實戰經驗，能依據最新課綱、月考命題方向編撰專屬教材，並將數學講義習題全面影音化，學生能突破傳統紙本學習的限制隨時重複練習。同時，逸學網羅全台超過七十所高中的月考題庫，讓學生接觸各縣市菁英學校的考古題，提前培養競爭力。

宜蘭羅東升大學補習班推薦逸學文理

想在短時間內幫助孩子提升學業成績嗎？「逸學文理補習班」憑藉頂大師資與豐富教學資源，協助高中生分析弱點科目、加強答題技巧，全力衝刺各科題庫，順利拿到頂尖大學門票，現在就點選以下連結，為孩子報名逸學的高中國、英、數、自複習課程吧！

更多宜蘭羅東升大學補習班推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：逸學文理補習班

電話：(03)961-0111

宜蘭羅東校：宜蘭縣羅東鎮公正路303號

宜蘭蘭女校：宜蘭縣宜蘭市女中路二段441號

時間：週一至週六15:00~22:00、週日公休

FB：https://rink.cc/ltggk

LINE：https://rink.cc/kfw6e

IG：https://rink.cc/ep0sd

以上訊息由逸學文理補習班提供