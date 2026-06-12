宜蘭羅東工保區50年禁建解封 區段徵收計畫通過

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羅東工保區的區段徵收計畫通過，行政院政務委員陳金德在臉書上說，未來他也會盡力協助後續程序，讓鄉親不必再繼續等待，讓羅東工保區解編真正從紙上的規畫，成為地方發展的實際成果。（翻攝自宜蘭建設處官網）

半世紀前政府為防止洪患，將緊鄰宜蘭縣羅東溪約上百公頃的土地劃定為羅東都市計畫工業區及保護區，以致該區域受到禁建與限建，行政院政務委員陳金德今天（12日）在臉書說，羅東工保區的區段徵收計畫通過，讓工保區解編有實質的進展。

陳金德在擔任宜蘭縣代理縣長期間，考量羅東鎮發展早已飽和，推動工保區的解編，如果解編也可讓土地活化，經區段徵收後，地主可依法分回一定比例的建地，讓土地得以活用。

陳金德在臉書說，2018年他代理宜蘭縣長時，在時任行政院長賴清德的支持下，推動延宕近50年的羅東工保區解編，那一年，縣府團隊全力以赴，希望解決這個困擾地方超過50年的難題。

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2018年1月，內政部都市計畫委員會審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫」；同年縣府也開始著手區段徵收審議程序。

他說，這些年來他始終關心本案進展，擔任行政院政務委員後，也持續向相關部會了解辦理情形；因為他知道這是大羅東地區的治水防災、土地活化與城市發展，最為關鍵的重要計畫。

陳金德指出，前天內政部土地徵收審議小組終於通過本案區段徵收計畫，經過8年，足以讓一個孩子從小學畢業，也足以讓一座城市錯過許多發展契機。對許多土地所有權人而言，等待的不只是程序，而是人生規畫；對地方而言，等待的不只是開發，而是一次改變未來的機會。

內政部土地徵收審議小組通過計畫，後續宜蘭縣政府還有地方公告、查估，以及地主意願整合，道路開闢、整地等多項作業。陳金德強調，未來他也會盡力協助後續程序，讓鄉親不必再繼續等待，讓羅東工保區解編真正從紙上的規畫，成為地方發展的實際成果。

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