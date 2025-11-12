宜蘭羅東成汪洋 多位車主尋找遭沖走車牌

眼前淹成汪洋，已經不見路面，宜蘭羅東鎮的新城二路緊鄰國5高架旁，現場出現淹水，相同災情也在富農路3段發生。

公視記者陳冠勳報導，「在羅東的富農路3段積水還沒退去，水淹到成人的膝蓋高，甚至這裡更是部分住戶唯一的聯外道路，交通因此受阻。」

富農路3段巷弄住戶張女士說：「昨天我們裡面，我這裡整個就已經到了那個大腿這邊，沒辦法，不要出去啊，沒有路啊。」

富農路的災情慘，越往巷弄走，積水越嚴重，水勢更灌入住家，居民家具、家電泡水損壞，當地鎮長吳秋齡與行政院政委陳金德等人也都到場了解。

羅東鎮長吳秋齡表示，「除了外面這個我們5個水道水系統，它都已經滿水位以外，再來就是雨下太大，它一時沒有辦法宣洩。」

反觀市區方面只剩倉前地下道，少數地方有積水，抽水車輛一早到場將水排向水溝，但有不少騎士抵達後才發現路不通。

受到颱風影響，為花蓮帶來豪雨，當地歷經一夜大雨，包含羅東、五結、冬山多地都有災情，如今部分地區積水退去，住戶與商家也趕緊清掃。

羅東在地業者張先生提及，「儲藏室的東西泡水，一些器材那些東西。」

羅東在地業者林女士說道，「淹30公分左右吧，因為牆壁它有痕跡，我們的物資要給那些食客，免費用餐的食客食物都已經濕掉。」

一場大雨來襲，不僅讓住戶與店家生活受影響，更有不少車輛車牌被雨勢吹掉，路上不時可見。

