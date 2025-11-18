宜蘭羅東鐵路高架交通部送行政院審議 宜縣府再次爭取調降地方配合款

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」交通部今(18)日送交行政院審議，力拚124年順利通車。宜蘭縣政府也再次爭取將地方配合款由原約105.94億元調降至57.49億元，以減輕財政負擔，加速改善平交道交通安全、紓解瓶頸並促進地方發展。

為消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展，109年10月26日行政院核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」可行性研究報告，並由交通部續行辦理綜合規劃。案經交通部鐵道局完成綜合規劃及環評相關作業，並依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」於今（114）年10月9日完成交通部審查及報告書修正作業，並於今日陳報至行政院審議。

縣府表示，本計畫總經費約501.54億元，為減免地方分攤經費數額，縣府分別於113年5月2日函請交通部鐵道局陳報行政院，以專案協商方式辦理。同時為後續行政院專案會議協商，縣府今日再函請交通部陳報行政院爭取地方配合款約105.94億元下修至約57.49億元，包括中央補助非自償經費維持86%、免除用地取得約25.94億元及基地費用約6.91億元，至自償性經費約15.60億元俟高架完工後再逐年還款中央，紓解本縣財政壓力，不致影響其他縣政推動。