宜蘭羅東鐵路高架化全長15.85公里 卓榮泰：501億工程拚農曆年前定案





坐火車從羅東站到宜蘭站，只要11分鐘，但是平面鐵路造成都市隔離及民眾日常交通問題，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」全長約15.85公里，行政院長卓榮泰今日實地視察後，預定農曆年前拍板定案，促進都市縫合與區域整體發展。

卓榮泰認為，推動鐵路高架化工程，不能僅以行車時間長短或工程造價作為衡量標準，而應從公共安全、交通效能、環境永續、都市縫合等多元面向，進行整體評估。

卓榮泰表示，本工程預計投入501億元的經費，需要11年的時間，可以消除4個陸橋、9個平交道，未來宜蘭鄉親不必在平交道前焦慮等待。本計畫現階段重點在於中央與地方的經費分擔機制，包括中央補助比例、地方自籌經費，以及未來自償性事務等，同時也須兼顧全國一致性標準。

卓榮泰指出，此外，行政院已核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並推動「優化宜蘭及大里外澳濱海遊憩系統」及「陽明交通大學附設醫院蘭陽院區」擴建計畫，全面提升宜蘭交通、觀光與醫療照護的發展。

