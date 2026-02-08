宜蘭羅東鐵路高架化 卓揆：春節前拍板

行政院長卓榮泰（前右三）八日表示，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，會在農曆春節前做出最終決定。圖為卓榮泰前往幸夫愛兒園關心院童。（行政院提供）

記者張正量∕宜蘭報導

國發會完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃，行政院長卓榮泰八日在宜蘭表示，會在農曆春節前做出最終決定，期盼十一分鐘的路段不要等十一年才完成。

卓榮泰上午從羅東站搭火車到宜蘭站後，聽取鐵道局長楊正君簡報，楊正君表示，計畫範圍由四城站南端至冬山站北端，全長十五點八五公里，總經費約五百零一億元，預計核定後十一年完工。

代理縣長林茂盛表示，鐵路高架化計畫將增設與高鐵共構的宜蘭新站，期盼高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化計畫的綜合規畫能同時核定，以利鐵路高架化能在民國一二四年、高鐵於一二五年完工通車，讓宜蘭的聯外交通得以縫合。

卓榮泰表示，他從羅東站搭火車到宜蘭站雖只有短短十一分鐘，但要花十一年才能高架化。行政院會將在農曆春節前做出最終決定，讓縣府能向縣民說明，也讓交通部持續推進規劃。