宜蘭羅東鐵路高架化！卓榮泰強調年前拍板：不能只看成本

行政院長卓榮泰今（8）日視察宜蘭鐵路高架化計畫指出，宜蘭車站到羅東車站的路程雖然只有11分鐘，但整段鐵路高架化預計11年才能完成；而這15公里的工程預計要花501億，但不能單純用每公里多少錢計算，若只看成本，東部重大建設將難以推行。他並表示，經過國發會審議之後的鐵路高架化，要送到院長室，過年前政院會做最終的決定。

宜蘭重大交通建設，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，預計將路線從四城站南端至冬山排水橋段高架，全長約16.1公里，卓榮泰上午赴宜蘭視察，他並且從羅東搭乘一段鐵路到宜蘭，隨後並聽取地方民代表達對鐵路高架化的看法。

卓榮泰致詞時首先感謝交通部、鐵道局、台鐵，還有縣政府的安排，能夠讓他從羅東站坐火車到宜蘭站。雖然只有短短的11分鐘，但這個路段要花11年才能把它高架化。但是政府的施政，不是在算時間，說11分鐘好像不怎麼長，何必需要這麼做？不是算時間，是算整體的規劃，算這裡的公共安全，算這裡環境的永續，也要算算這裡民眾這麼期待這麼多年，我們都要把它一併算進去。

卓榮泰提及，還有這個高架段之後，如果能夠帶來更多的城市的縫合、城市的發展、縣民的利用空間，那就不是用這個數字可以算的。卓揆強調，雖然也花了501億，15公里花了501億，也不是來除以看它一公里多少錢，如果都這樣算的話，那東部很難做重大建設，所以我們不是這樣在算的，是要算剛剛我們所說的這幾項。

卓榮泰並提及，當然能夠提出它的運輸效能，這也是絕對需要的，所以很感謝這樣的安排，尤其剛剛經過幾個平交道，雖然看不到駕駛人、車上人那種焦慮的表情，但他都能充分感覺到，等待平交道這在台灣很多的城市，西部的很多城市平交道問題都解決了，但是來到宜蘭地區，還有這麼多的平交道。未來這裡這樣處理之後，很多的平交道、高架的路橋、四個路橋、九個平交道，如果都會因為這樣的高架段，而能夠將城市整合在一起，那就是我們投下去這個工程最重大的價值之一。

卓榮泰表示，從宜蘭到羅東這個鐵路高架化的計畫，現在已經經過國發會的審議，表達了相當多的意見，那現在正在行政院，政府還在做最後的處理跟討論，包括公共安全、交通安全、醫療健康的生命安全，還有它的運輸量能跟效率的提升，還有環境永續。除了這幾點以外，還要考慮財政的負擔跟財政的分擔，這就是目前最後這個階段，政院正在處理。

卓榮泰指出，「北北基宜」是首都圈黃金廊帶，也是花東東部的整個慢活城鄉觀光發展，所以這裡未來是智慧農業、高科技發展以及觀光產業集中的一個地方，又是整個北部、東部交通重要的樞紐轉運的地方，所以未來的發展性是非常大。除了現在討論的鐵路高架化，以及鄉親很關注的高鐵問題之外，對台62線從瑞濱到頭城這一段，已經進行可行性的評估，目前行政院已經核定了這個可行性評估，未來會朝向一步步的規劃來做，另外優化了宜蘭到大里的外澳濱海的遊憩系統，這是為觀光事業做的準備，另外我們前一陣子去到的陽明交大，它的新的擴建二期工程也已經做了。

卓榮泰指出，強化鐵路、鐵公路之間讓它更能有提升運輸的效能，也是今天所要在這裡看看的一個結果。上週他已經正式聽過，經過國發會審議之後的鐵路高架化，要送到院長室這邊之後，他對重大的建設，都會請政委跟交通部來做說明，他們已經口頭說明了，說明之後他再決定說，他必須要親自來看一次。尤其今天謝謝這樣的一個火車的路程，讓他更能夠了解這個狀況。

卓榮泰並指出，要謝謝宜蘭縣政府在這個地方願意做地方上一些必要的工程跟財務上共同的分擔，那交通部過去這麼多年來也一直在做很詳細的規劃，國發會已經做了最終的審議，那審議的結果就是希望能夠在最終這個中央地方共同的財務分擔上面，再做一些考慮。那這個部分我請交通部再跟縣政府來談，也請立委能夠居中再做協調。

卓榮泰強調，總之推動本項工程，讓地方的鄉親縣民們等了這麼長的一段時間。即使今天開始做也要讓它等11年的時間，實在是於心上是非常的不忍，但是晚一天做，就只有看著工程款往上增加，看著國人的交通不便繼續存在，甚至這醫療的安全繼續有危險。所以回去之後下周，過年前政院會做最終的決定。

