生活中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭羅東出現10坪賣2億的地了嗎？消息一出相當聳動，走到現場一看，其實是房屋前一處10坪土地，現場布條加註「總價2億、項莊舞劍意在沛公」，地主受訪坦言也是受害者，不過因為布條擋住房屋門口，縣府仍喊話可能涉及刑責。

宜蘭羅東出現總價2億元土地了嗎？羅東豐年路，一處房屋門口前高掛布條寫著10.285坪，總價2億元，顯然是開價喊出來的。民眾：「（賣兩億怎麼樣）那不可能，廣告非常大也太誇張了吧。」民眾都不信，但仔細看布條加註「項莊舞劍意在沛公」，布條甚至擋住房屋門口，賣的其實是地上10坪的道路，只要幾步路就能走完，看看後方128坪房屋，民眾好像懂了些什麼，地主開價每坪2千萬，房仲則認為該區段的實價登錄每坪落在17.4萬元，高出100多倍，這麼離譜，當然有他的用意。

廣告 廣告





宜蘭羅東10坪地賣2億? 地主喊:我也受害者

宜蘭羅東出現10坪賣2億的地了嗎？（圖／民視新聞）





仲介業者林志聰：「他（地主）應該是意在就是，後面那一塊的商業地，應該為他最主要，推敲起來如果以土地開發，可利用的話就是說，如果沒有前面的道路的話，後面商業區的127坪，是無法指出建築線的這樣。」路地地主陳先生：「我為什麼想說要買這個（房屋），因為我有經驗被阻攔過，（想說先買下來）對。」地主現身喊話，說自己其實也是受害者，當初希望是連房屋一起買，但沒想到房子沒買成，只買到土地，設看板的用意是要凸顯政府，還有很多道路用地沒徵收，會造成地主權益受損。但他掛大大布條沒申請雜項，擋住門口也妨礙來往通行。





宜蘭羅東10坪地賣2億? 地主喊:我也受害者

宜蘭羅東出現10坪賣2億的地了嗎？（圖／民視新聞）





宜蘭交通處長黃志良：「我們也會提醒妨礙公眾通行的，土地所有權人或者民眾，這個部分可能會，涉及到刑法的責任。」知情人士透露，當事人疑似購屋交易失敗，打算以小博大，用外面道路用地卡住新地主，希望能一起協調買賣事宜，縣府強調若要購買未徵收道路用地，捐地換取容積率補償，仍需與屋主洽談相關合作。

原文出處：宜蘭羅東10坪地賣2億? 地主喊:我也受害者

更多民視新聞報導

她怨「早上11點退房」不人道…房務揭真實原因！

房仲來電稱「客想看房？屋主剛交屋「滿臉問號」內行揭真相

夫妻年收270萬想買新北3房 猶豫「1理由」全說了！

