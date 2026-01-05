宜蘭美女警跨年夜值勤視訊 被「瀟湘公子」抓到

宜蘭警分局一名女警員執勤時跟友人視訊的畫面，慘遭蕭姓退警截圖寫文章撻伐。（翻攝畫面）。

記者林坤瑋／宜蘭報導

退休警員「瀟湘公子」近日在抖音發文，指控宜蘭警分局一名女性警員在跨年夜值勤期間，疑似撥打視訊電話給親友，且疑外出巡邏時未繫安全帶。對此，宜蘭警分局表示，目前正釐清相關情況，若查證屬實將依規定進行懲處。

宜蘭警分局某派出所一名女警，跨年適值班時撥打視訊電話向親友祝賀新年快樂，後將畫面ＰＯ到社群軟體，此時勤務指揮中疑似剛好通報訊息來，相關畫面被警界列為頭疼人物退休警員「蕭湘公子」看到並截圖及貼到抖音上，引起社會各界熱議。

雖然不少民眾認為他「根本吃飽太閒」、「沒退休前肯定很囂張」、「以前應該是顧人怨的員警」，但「蕭湘公子」仍收穫許多粉絲，每篇文章都至少有上千觀看，也有許多人會在下面幫忙留言贊聲。

宜蘭警分局回應，若確認車輛行進時未繫安全帶，將依道交法開罰；至於視訊部分，會請警員說明是否正在值勤，並強調未來將加強內部管理與教育訓練。