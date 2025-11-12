宜蘭義式料理 隱藏版街角小館 用真材實料燉出家的味道

宜蘭義式餐廳《豬露食事》人氣招牌義式炒麵搭配煙燻火腿與野菇，展現宜蘭在地融合西餐風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從飯店主廚到宜蘭義式餐廳 《豬露食事》打造街角的溫暖異國味

在宜蘭女中路這條靜謐街道上，有一間被不少饕客列入宜蘭美食推薦清單的特色小館。豬露食事以高CP值義式餐點與溫馨手作空間，成為在地人與遊客口耳相傳的據點。主廚曾在飯店體系歷練超過18年，選擇在2021年回鄉創業，希望用料理延續人與土地的連結。他坦言：「這不只是開一家店，更是我對料理熱情的延伸與對生活方式的選擇。」

宜蘭平價西餐《豬露食事》主廚特製番茄燉醬貝殼麵，佐炭烤孜然豬五花與墨西哥辣椒，呈現濃郁異國家常風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從品牌命名到菜單設計 傳遞宜蘭平價義大利麵的生活感

宜蘭異國料理豬露食事的店名結合了料理的日常性與主廚的料理理念。「豬」象徵常見而親切的主食材，「露」代表料理真誠不矯飾的態度，「食事」則是向日式語感致敬，傳遞家庭餐桌的溫度。這間主打宜蘭平價西餐的餐廳，沒有過度裝飾的外觀，卻用實在的味道吸引不少回流顧客。

主廚雖然出身西餐背景，卻希望餐廳氛圍能貼近日常，讓人輕鬆踏進。「我們不想走那種遙不可及的精緻餐廳路線，而是希望讓每位客人都能自在享受好吃的異國料理。」

從飯店主廚返鄉圓夢 結合宜蘭好吃燉飯與豬肋排特色

主廚於2003年踏入餐飲業，在飯店餐廳累積多年廚藝、營運與管理經驗。創業初衷，來自對料理自由的渴望與對「餐桌本質」的重新想像。他說：「過去在飯店，我學到標準與流程；而現在，我想重新找回溫度。」

這份執著，體現在宜蘭女中美食豬露食事的菜單設計上。招牌「龍眼木燻烤豬肋排」以低溫舒肥再煙燻，保留肉質彈性與香氣，被食客譽為宜蘭人氣豬肋排代表；而季節限定的海鮮燉飯與主廚特製哈里薩辣醬牛排，則是許多熟客心中宜蘭好吃燉飯的首選。



此外，餐廳亦設有兒童椅與寵物規範（不落地），被譽為宜蘭寵物友善餐廳之一，深受親子族群與毛孩家庭歡迎。這樣的細節安排，也讓店家經常成為宜蘭情侶約會餐廳熱門地點。

宜蘭牛排推薦《豬露食事》哈里薩風味烤牛排與紫米脆片，展現主廚創意風格的西式擺盤（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

讓平凡食材成記憶 《豬露食事》在宜蘭餐廳預訂中脫穎而出



「讓平凡的食材，變成不平凡的餐桌記憶」，是主廚給豬露食事的定位。他相信，真正讓人感動的不是昂貴的食材或浮誇的擺盤，而是誠懇端出的那一道「會想再吃一次」的味道。

面對不斷變動的餐飲市場，他觀察到消費者愈發重視食材本質與價值感。因此，餐廳不追求快速擴張，而選擇用穩定品質、合理價格與真誠對話，回應顧客的期待。

如今，豬露食事已成為眾多旅客與在地居民尋找宜蘭聚餐餐廳時的熱門選擇。不少客人留言說，這是一家「會讓人想一來再來的店」，在餐飲過度商業化的時代，這份「熟悉感」成為最珍貴的記憶與共鳴。

義式手作寬麵搭配鮮嫩火腿與當季蔬菜，呈現《豬露食事》簡樸卻用心的家常味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

常見問題 FAQ

Q1：為什麼這間餐廳取名為《豬露食事》？

A：店名中的「豬」代表日常而親切的主食材，「露」象徵料理真誠、不加矯飾的風格，而「食事」則是借用日式語感，傳達溫暖且有質感的用餐印象。創辦人希望藉此表達「平價但認真」的西餐哲學，是一種日常卻值得記住的餐桌體驗。



Q2：主廚的背景是什麼？

A：主廚擁有超過18年的飯店餐飲經驗，橫跨廚藝、營運與團隊管理。2021年返鄉創業，開設這間以宜蘭平價義大利麵與家庭式西餐為主軸的小館，希望把料理的溫度與記憶還原給每一位食客。



Q3：這間餐廳有什麼經營理念？

A：「讓平凡的食材，變成不平凡的餐桌記憶」是品牌精神的核心。餐廳相信料理不必浮誇或昂貴，只要真誠做出熟悉又到位的味道，就能打動人心。



Q4：是否接受訪談或品牌合作？

A：餐廳開放合作與訪談邀約，尤其歡迎地方創生、食農教育、在地品牌聯名等合作主題，與《豬露食事》的理念相符者可透過官方粉專聯繫。



《豬露食事》

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段218號

連絡電話：03-953-3001

官方FB：https://rink.cc/it827

官方IG：https://rink.cc/715vn

Google地圖：https://rink.cc/hxv8j

（最新資訊請以商家公告為準）