宜蘭老宅延壽刻不容緩 黃琤婷促中央巡迴說明會

（記者陳志仁／宜蘭報導）內政部近期推動「老宅延壽機能復新計畫」，提供屋齡三十年以上老舊住宅補助，包括外牆修繕、屋頂防水、管線更新、耐震補強及無障礙設施；對此政策，宜蘭縣議員黃琤婷表達肯定，並呼籲中央將宜蘭納入首波說明會，讓民眾直接掌握申請資訊與流程。

圖／宜蘭縣議員黃琤婷指出，將持續督促縣府爭取資源，讓宜蘭鄉親最短時間內獲得完善協助。（宜蘭縣議員黃琤婷提供）

黃琤婷指出，宜蘭不少建築屋齡高、管線老舊，且極端天候頻繁，耐震、防水與消防安全更為重要，「老宅延壽不是裝修美化，而是關鍵公共安全工程」；她強調，不少住戶家中天花板滲水、電線外露，甚至長者因缺乏無障礙動線受困家中，這些都是真實存在的生活困境。

此外，未來宜蘭高鐵站將吸引更多外來旅客，城市的入口意象和市容老舊問題必須提前改善；黃琤婷表示，「宜蘭是一個觀光縣，外地旅客踏進宜蘭的第一眼，就是我們的城市樣貌，老宅若完成修繕，居民住得安心，也能呈現乾淨、安全、具有魅力的城市形象。」

針對目前中央巡迴說明會以雙北為優先，黃琤婷提案縣府應積極向內政部爭取宜蘭場次，並同步盤點縣內老屋現況、設立單一諮詢窗口、編製補助懶人包，協助里長、社區及管理委員會宣導；黃琤婷直言，「這不只是修一棟房子，而是守護一個家庭的安全，也是為宜蘭未來投資」，將持續督促縣府爭取資源，讓宜蘭鄉親最短時間內獲得完善協助。

