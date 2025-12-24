宜蘭老父遭挨餓、虐打致死 39歲子涉家暴遭起訴

宜蘭南方澳發生逆倫命案，檢警調查，39歲陳姓男子10月起未按時餵臥病在床父親吃東西，還將衣物脫掉，僅用薄被包覆，連日動手毆打老父。

宜蘭地檢署主任檢察官黃筱文指出，「死者是經被告徒手毆打後，受有左眼窩、左右肩胛骨及肋骨等多處瘀傷之傷害。」

不堪接連受虐，當（10）月29日警方就接獲陳姓男子通報陳父死亡，檢方相驗後則發現，死者不但已瘦成皮包骨，身上還多處瘀傷，判定死因是遭毆打後顱內出血，引發吸入性肺炎，最終呼吸衰竭，全案偵結，陳男目前已准押禁見，遭到檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴。

陳嫌平時和老父在南方澳相依為命，檢警調查2023年陳父因病行動不便開始臥床，陳嫌為主要照顧者，附近鄰居表示，父子關係不和睦，平時常吵架，聽說死者相驗後被發現胃裡都沒東西，陳男實在不孝。

鄰居表示，「兩個父子都會輪椅推了，在馬路中央，兩個人在對罵。」

鄰居說道，「法院是驗說死者肚子裡空空，我也不知道。」

陳父2022年被社會處列管，每半年社工都會前往訪視，社會處表示，今（2025）年起陳父照顧狀況不佳，社福團體和社工每個月都會前往訪視，並提供物資，今年10月社福團體訪視發現陳父身上有傷，保護性社工訪視未果就發生憾事。

※未經判決確定，應推定為無罪