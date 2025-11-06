宜蘭老翁外出失聯家人急PO網協尋 東山河尋獲遺體

宜蘭一名86歲游姓老翁日前外出後失聯，家屬於4日深夜在網路上發布協尋訊息，未料5日下午就傳出令人遺憾的消息，警消在冬山河宜冬橋攔截網附近尋獲老翁遺體，家屬悲痛不已。

宜蘭一名游姓老翁外出失聯，家屬PO文協尋，未料竟是尋獲冰冷遺體。（圖／資料畫面）

據了解，游姓老翁於4日中午外出後便失聯，家人無論如何打電話都沒有回應。由於游翁近來心情不佳，讓家屬非常擔心，於是在4日深夜在社群平台發布尋人啟事，同時於晚間11點53分向警方報案請求協助。家屬在協尋文中表示，游翁身高約170公分、體重約60公斤，有重聽且行動緩慢，當天外出穿著白色POLO衫、墨綠背心、卡其外套、灰色西裝褲、黑色布鞋及黃色帽子，最後手機定位顯示在冬山路一段中華電信附近，失聯地點在冬山車站一帶。

警方獲報後，立即出動冬山分隊、第二大隊、羅東分隊人員，沿冬山河一帶展開地毯式搜尋。搜救人員先在河堤平台旁發現疑似游翁的隨身包包與手機，隨即擴大搜尋範圍。最終於5日下午2點36分，在冬山河宜冬橋下攔截網找到一具男性浮屍，經確認就是失聯的游翁，現場已明顯死亡。

警消將游翁遺體用橡皮艇載上岸後，家屬到場確認身分，悲痛迎回冰冷遺體，目前詳細案情仍待警方調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

