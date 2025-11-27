宜蘭聯結車擦撞單車 79歲老翁命喪輪下
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭壯圍鄉今天早上發生1起死亡車禍，79歲莊姓老翁騎乘單車在壯濱路六段上，疑偏向左側一般車道，與後方聯結車發生碰撞，當場連人帶車捲入車底命危，經送醫搶救宣告不治，詳細車禍原因尚待警方釐清。
宜蘭礁溪警方今天早上7點多獲報，壯圍鄉壯濱路6段與壯濱路6段276巷路口發生交通事故，29歲胡姓聯結車駕駛，沿壯濱路6段由南往北行駛，與同向的79歲莊姓單車騎士發生碰撞，老翁疑似偏離原車道後，行駛在一般車道上，因聯結車高視角盲點，胡男未發現老翁直接撞上並拖拉，造成單車及老翁最後卡在左前車輪下動彈不得。
據了解，老翁先是遭聯結車右側撞倒後，連同單車倒伏於右車輪下，隨後被拖拉至左車輪，由於車禍發生時，正值上班尖峰時段，許多用路人看見地面大片血跡及遭輾壓變形單車，紛紛嚇了一大跳趕緊報案，警消獲報前往，發現老翁已無生命徵象，經送醫搶救宣告不治；胡姓駕駛酒測值為0，車禍原因尚待釐清。
