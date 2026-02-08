宜蘭至羅東鐵路高架化與高鐵延伸宜蘭計畫 林茂盛籲行政院速核定
宜蘭縣代理縣長林茂盛於昨（八） 日陪同行政院長卓榮泰至宜蘭考察宜蘭軌道建設發展，如今已進入行政院核定的最後關鍵階段，懇請行政院儘速核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」及「高鐵延伸宜蘭計畫」，回應地方多年期待，為東部交通發展奠定重要基礎。
代理縣長林茂盛表示，縣府已完成聯外交通、都市計畫變更等關聯計畫，全力配合中央政策提供必要行政協助，期盼行政院正視宜蘭長期發展與區域均衡需求，儘速核定兩計畫，讓宜蘭在國家整體交通布局中發揮關鍵角色。
代理縣長林茂盛指出，宜蘭縣鐵路立體化之必要性，自臺灣省政府交通處八十二年三月完成「宜蘭地區鐵路立體化（郊區化）可行性研究暨規劃」以高架化方案作為後續配合相關公路與區域發展計畫之推動方向。
