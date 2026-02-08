宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：春節前拍板 盼11分鐘路段不用等11年

行政院長卓榮泰今天前往宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，他表示，從羅東站到宜蘭站雖只有短短11分鐘，但需要11年才能高架化，完成工程後可以消除陸橋、平交道等，把都市整合在一起；行政院會在農曆春節前做出最終決定，期盼11分鐘的路段不要等11年才完成。

行政院長卓榮泰（中）8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形表示，行政院會在農曆春節前做出最終決定，期盼11分鐘路段不要等到11年才完成。（圖／交通部鐵道局提供）

卓榮泰今天上午從羅東站搭火車到宜蘭站後，聽取交通部鐵道局長楊正君簡報。楊正君表示，計畫範圍由四城站南端至冬山站北端，全長15.85公里，總經費約新台幣501億元，預計核定後11年完工。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，鐵路高架化計畫將增設與高鐵共構的宜蘭新站，期盼能同時核定高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化計畫的綜合規畫，以利鐵路高架化能在民國124年、高鐵於125年完工通車，得以縫合宜蘭的聯外交通。

卓榮泰表示，從羅東站搭火車到宜蘭站，雖然只有短短11分鐘，但要花11年才能高架化，政府的施工不是算時間，而是考量整體規畫、公共安全、環境永續、民眾期待，以及高架化後帶來更多都市縫合與縣民的利用空間，並非僅用數字可計算。

卓榮泰說，雖然15公里要花費501億，但若要計算每公里花多少錢，東部會很難有重大建設。未來鐵路高架化後，可消除現有的4處陸橋、9處平交道，把都市整合在一起，這是投入工程最重要的價值之一。

卓榮泰指出，國立陽明交通大學附設醫院院區旁邊有處平交道，許多車輛必須停等火車經過，未來若能完全縫合，救護車等來往車輛就不用停在平交道，鄉親不會通過一次平交道罵一次，或發生危害人命情形。

卓榮泰說，國發會對此計畫的審議結果，希望中央、地方在財務分擔上再考量，他已請交通部與縣府商談。只要晚一天做，就只有看著工程款增加，看著國人繼續交通不便，甚至對醫療安全造成威脅。行政院會在農曆春節前做出最終決定，讓縣府能向縣民說明，也讓交通部推進規畫，「11分鐘的路段，能不能不要到11年才完成」，希望交通部加油。