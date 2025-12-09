宜蘭至羅東鐵路高架化 地方配合款調降至57.55億

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」宜蘭縣地方配合款，將由原本的105.58億元，大幅調降至57.55億元，代理縣長林茂盛今天說，懇請中央年底前完成核定綜合規劃計畫，拚124年如期通車。

林茂盛今天出席行政院「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃研商會議表示，宜蘭縣財政相較其他縣市壓力更為沉重，且宜蘭鐵路高架也可配合東部鐵路提速計畫需要，盼中央能充分考量減輕縣府的負擔。

縣府表示，經協商後，中央同意多項機制，包括維持中央補助非自償經費86%（地方負擔14%，約新台幣57.55億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元，待高架完工後再逐年償還中央。在上述協助下，地方配合款由原本的105.58億元大幅調降至57.55億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

縣府表示，行政院政務委員陳金德在會中裁示，宜蘭縣配合款的負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化等2案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用46.57億元，也已確認由台鐵公司負責。

縣府交通處指出，總經費501.54億元的「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，範圍由四城站南端至冬山站北端，全長約15.845公里（已高架路段4.23公里），將配合高鐵延伸宜蘭計畫，增設宜蘭新站，完工後，可消除現有9處平交道及4處陸橋，改善交通瓶頸，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展。（編輯：李錫璋）1141209