宜蘭至羅東鐵路高架見曙光

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（九）日到行政院出席「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃研商會議。會中，中央各部會與縣府就地方財政負擔進行協商，朝向將地方配合款調降至五十七點五五億元的方向取得重大共識。代理縣長林茂盛代表宜蘭縣民感謝行政院陳金德政務委員的協調及支持，並懇請中央今年底前完成綜合規劃計畫的核定，力拚鐵路高架一二四年如期通車。

代理縣長林茂盛代表縣民感謝陳政委對宜蘭交通建設的重視，於國發會十二月十日審議前特別召開此次專案協商會議，使地方訴求得以充分討論。林茂盛重申，縣府承諾全力配合後續行政程序，盼中央能於今年十二月底前完成計畫核定，中央地方共同努力加速推動鐵路高架一二四年如期通車，藉以消除平交道交通瓶頸、縫合鐵路兩側土地，帶動地方整體發展。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣財政相較其他縣市壓力更為沉重，且宜蘭鐵路高架亦可配合東部鐵路提速計畫需要，盼中央能充分考量減輕縣府的負擔。該案案經協商後，中央同意多項機制，包括：維持中央補助非自償經費百分之八十六，地方負擔百分之十四，約五十七點五五億元、免除地方負擔用地及基地取得費用三十二點八六億元，以及自償性經費十五點一七億元待高架完工後再逐年償還中央。在上述協助下，地方配合款由原本的一○五點五八億元大幅調降至五十七點五五億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

縣府指出，該案自一○九年十月廿六日行政院核定宜蘭縣政府提出可行性研究報告後，由交通部續辦綜合規劃，於一一四年十一月十八日陳報行政院審議。計畫總經費達五○一點五四億元，其中地方原須負擔一○五點五八億元。為降低地方財政壓力，縣府先後於一一三年五月二日及一一四年十一月十八日正式函請中央召開專案協商，盼調降地方配合款比率。

陳金德政委表示，宜蘭縣配合款之負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化兩案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。