宜蘭與台北各1員警交管勤務受傷 蕭美琴：已與卓榮泰探視慰問 盼大家集氣

宜蘭與台北昨天分別有員警執行交通勤務受傷，副總統蕭美琴今天（6日）表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視兩名員警，向傷者以及家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。

宜蘭與台北5日分別有員警執行交通勤務受傷，副總統蕭美琴（中）6日表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視兩名員警，向傷者以及家屬表達慰問。（中央社）

林姓警員5日晚間在宜蘭頭城鎮執行交管勤務時，遭一輛廂型客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經六大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。

台北榮總今天下午透過新聞稿說明，林姓警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，並無臟器外露。

台北市政府警察局大安分局交通分隊曾姓員警5日執行交管勤務時，被在路口迴轉的自小客車碰撞，右手骨折及四肢擦挫傷送醫治療，手術今天結束，警方將持續協助後續休養事宜。

根據大安分局發布新聞資料，曾姓員警5日騎機車執行勤務，行經建國南路與瑞安街244巷口時，與迴轉道駛出的自小客車發生碰撞。

蕭美琴晚間在臉書發文表示，昨天在宜蘭與台北有員警在執行交通管制勤務時，不幸發生事故，對此她感到十分不捨。

蕭美琴說，她下午已與卓榮泰一起前往探視這兩名員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。

蕭美琴表示，這兩起事件都讓人非常難過，希望大家一起為兩名員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。