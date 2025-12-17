宜蘭芃芃溫泉一夜消失！遭怪手「因1事」鏟除…網：自找

生活中心／張予柔報導



宜蘭縣大同鄉英士部落知名的「芃芃野溪溫泉」，昨（16）日晚間驚傳遭怪手施工沖刷，原本熱氣蒸騰、吸引遊客慕名而來的溫泉池，在短短幾秒鐘被冷溪水灌入，瞬間成一池冷水。目擊遊客當場錯愕，與工程人員起口角衝突，並將畫面上傳網路，掀起網友熱烈討論。

宜蘭芃芃溫泉一夜消失！「因1事」遭怪手鏟除…網一面倒力挺：自找的

芃芃溫泉近期因大量遊客再度湧入，影響當地防汛工程，最終承包商以挖土機導溪水入熱水池，溫泉瞬間消失。（圖／民視新聞）宜蘭大同鄉知名野溪秘境溫泉「芃芃溫泉」，近期因大量遊客再度湧入，影響當地防汛工程。村長與施工單位多次勸離無效，最終承包商以挖土機導溪水入熱水池，溫泉瞬間消失。目擊者表示，當晚約18時30分，怪手直接在溪床挖開溝口，將溪水導入溫泉池範圍，瞬間沖走原有熱泉。怪手司機表示，近期大量遊客湧入，「大家都亂搭帳篷跟亂停車，嚴重影響到他們的施工進度，只好挖掉溫泉池」。

廣告 廣告

宜蘭芃芃溫泉一夜消失！「因1事」遭怪手鏟除…網一面倒力挺：自找的

遊客與施工人員發生口角，警方獲報後到場協助協調。（圖／民視新聞）

現場一度出現口角衝突，遊客與施工人員發生口角，警方獲報後到場協助協調。事件曝光後，網友一面倒支持村長和施工單位，認為「秘境被毀是人太多不守規矩造成的」、「支持村長，乾脆不要再開放」、「亂象多，填掉剛好」、「通通不要玩！支持村長」、「亂停車的老鼠屎，現在好了，溫泉蹦一聲沒了！」。

宜蘭芃芃溫泉一夜消失！「因1事」遭怪手鏟除…網一面倒力挺：自找的

芃芃野溪溫泉入口已公告禁止非施工人員進入，但仍有民眾無視勸導執意前往泡湯。（圖／民視新聞）

事實上，芃芃野溪溫泉並非合法觀光景點，長年僅由登山客與部落族人低調使用。去年颱風與豪雨曾重創源頭，今年冬季才在村長協助下整理恢復，但因網路曝光後暴紅，湧入大量遊客，造成夜唱、垃圾、違停等亂象頻傳，嚴重影響部落生活及工程安全。警方表示，該區目前正進行防汛與水利工程，入口已公告禁止非施工人員進入，但仍有民眾無視勸導執意前往泡湯。

原文出處：宜蘭芃芃溫泉一夜消失！「因1事」遭怪手鏟除…網一面倒力挺：自找的

更多民視新聞報導

中國女「賣場下跪」求丈夫買羽絨衣！13秒畫面瘋傳…

手搖飲老闆虐打失智柯基！律師聲明曝光…網轟：供X小

台南清潔員遭酒駕撞死！網悲痛哀悼：她總是面帶微笑…

