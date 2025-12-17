宜蘭芃芃野溪溫泉遭怪手剷平 縣府：工程所需未違法

宜蘭泡湯祕境大同鄉芃芃野溪溫泉昨天晚間被剷平，怪手在溫泉區域挖出開口，河水沖毀溫泉池，一度引起民眾與怪手司機爭執，警方獲報到場排解糾紛。縣府今天表示，現場為農村水保署護岸工程，開挖溫泉區域是為了施作工程所需的引水道，且進出溫泉便道本就供施工使用，工程單位沒有違法。至於完工後是否恢復野溪溫泉，縣府將評估適法性再研議。

宜蘭縣泡湯祕境大同鄉芃芃野溪溫泉（圖）16日晚間被怪手剷平，一度引發民眾與怪手司機爭執。縣府水利資源處17日表示，現場為農村水保署因護岸工程所需施作引水道，並未違法。（讀者提供／中央社）

網友在社群平台發文說，昨天晚間約6時30分，怪手在芃芃野溪溫泉區域挖出一道開口，河水瞬間沖毀溫泉池。據現場友人指出，怪手司機生氣地說，大家都亂停車、亂搭帳篷，嚴重影響施工進度，只好挖掉溫泉池。

宜蘭縣政府水利資源處副處長黃竣瑋今天表示，現場為農業部農村發展及水土保持署台北分署施作護岸工程，工程12月開工，工期約6個月。據縣府了解，開挖溫泉區域是為了工程所需設置引水道，並非蓄意剷平，也並非村長指使開挖。

黃竣瑋指出，與其他縣市一樣，溫泉區塊在河道上，野溪無所謂開放或不開放，且進出溫泉的便道本來就提供施工使用，不適合民眾通行。工程單位在公有土地施作護岸改善工程，並未違反相關法條。

至於是否考慮工程完工後，恢復這處野溪溫泉區塊，黃竣瑋說，縣府將評估這處野溪溫泉的適法性，與地方討論後再進一步研議。