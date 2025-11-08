宜蘭英士路段落石砸車 公路局緊急搶修恢復通行
記者張正量／宜蘭報導
宜蘭山區連日陰雨，近日天氣轉晴後卻造成山壁鬆動。八日上午，大同鄉台七線九十點七公里英士路段發生落石砸車意外，一輛行經的轎車遭石塊擊中受損，所幸車上四名乘客均無受傷，但驚魂未定。
公路局表示，該處邊坡因前期連續降雨導致土石鬆動，今早出現零星落石，占用部分車道並砸中轎車車頭。九點五分接獲通報後，公路局立即派員及機具進場，協助車輛移置安全地點，由警方現場交管維持通行秩序。搶修人員隨即清除落石，目前道路已恢復雙向通行。為防止再次發生意外，公路局於坍方處設置交通錐與警示標誌，夜間加裝爆閃燈提醒用路人注意；經勘查發現，該處林相穩定但岩壁約三十公尺高，仍將後續進行邊坡防護與加固工程。
據了解，遭砸轎車內四人為二男二女、均為桃園民眾，當時行經台7線前往梨山旅遊途中，突遭落石擊中車頭，所幸無人受傷。警方提醒，近期山區仍有鬆動風險，民眾行經台七線及其他易坍方路段，務必注意天候與路況安全。
