宜蘭英士路段落石砸車 公路局緊急搶修恢復通行

即時中心／黃于庭、李美妍報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布高掛球拍，並喊話希望她的精神能陪伴大家繼續前進，讓許多球迷相當不捨。對此，戴資穎父親戴楠凱今（8）日表示，一路以來都支持、尊重小孩個人意見，就看女兒未來有什麼規劃。戴資穎昨晚發文正式宣佈退役，她感謝大家陪伴，一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人到場替她加油。她也坦言，去（2024）年是深受打擊的一年，當初征戰奧運時受到腳傷影響，不知是否能順利上場比賽，不過她拚了命，都想站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。此外，戴資穎笑說，退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活了，她感謝羽毛球帶給她的一切，也宣告她的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。針對戴資穎退役消息，戴楠凱指出，這是女兒規劃好的，時間點自己也不知道，「她跟我說的時候很突然，沒有事前說什麼時候要退役」，不過發文之前戴資穎有先告知，他則回應「好啊」，畢竟本來就是要做的事情。戴楠凱表示，一路以來都支持、尊重小孩個人意見，也征戰這麼久的時間，就看戴資穎未來有什麼規劃。戴楠凱說道，戴資穎本來就有腳傷，年紀也大了，去年奧運後膝蓋長期不舒服，經過長庚醫院診斷後，決定兩邊膝蓋都要開刀治療，目前努力在復原當中。他也提到，女兒從7歲到30歲都跟羽球在一起，現在算是階段性休息。至於外界關心，戴資穎退休之後要幹嘛？戴楠凱笑回，她說要去爬玉山、環島，不過對於「退休紀念會」一事，他則強調，目前戴資穎對此沒有意願，但對於退役是相當不捨。原文出處：快新聞／體壇震撼彈！戴資穎宣布高掛球拍 戴爸親曝：她退休想做「這2事」

FTV Sports 影音 ・ 17 小時前