宜蘭藍營爆激戰！張勝德掛看板表態 吳宗憲迎戰：我最能守住宜蘭

宜蘭縣議會議長張勝德今掛出超過20面參選看板，被視為正式宣告投入初選。（吳佩蓉攝）

宜蘭民進黨上月提名林國漳參選縣長後，國民黨人選遲未底定。沉默多時的議長張勝德今（17日）終於在各鄉鎮市掛上「拚出好生活，讓宜蘭更好」大型看板，正式表態爭取國民黨提名，為藍營2026縣長布局投下震撼彈。另一呼聲極高的不分區立委吳宗憲則強調「球來就打」；兩強相爭態勢明朗，縣長提名之戰提前開打。

民進黨已確定徵召律師林國漳，提早完成布局；反觀國民黨內部動向膠著已久。張勝德聲勢始終高漲，卻遲未鬆口參選；基層議員、鄉鎮市長與民意代表近月來多次勸進，甚至在上月底醞釀召開力挺記者會，後改以「2026宜蘭縣長推薦參選連署書」的方式表態。

據了解，這份連署書由副議長陳漢鍾、議員林義剛、楊弘旻等人發起，包含國民黨與部分無黨籍議員，以及全縣9位國民黨籍鄉鎮市長共同連署，但尚未正式送交黨中央，目前等待宜蘭縣黨部書記長武建華安排與黨主席鄭麗文面交連署書。

張勝德今掛出超過20面參選看板，被視為正式宣告投入初選。他表示，掛看板是回應支持者期待、展現決心，並盼能在「民主機制」下產生候選人，無論最終透過協調、初選或民調，都會全力以赴，並尊重黨中央決定。其看板主視覺延續縣長林姿妙任內施政主軸「拚出宜蘭好生活」，被認為是訴求「施政延續」，意味濃厚。

與張勝德呈現「君子之爭」的，是同為熱門人選的吳宗憲。他先前已公開表態爭取提名，近期因接任黨中央文傳會主委，跨縣市曝光度大增，不少藍營人士認為他能吸引在地以外的外溢選票。吳宗憲今再度強調，他在宜蘭耕耘基層、關注地方議題，「球來就打」的態度不變，並有信心若代表藍營出征，能凝聚藍白力量，守住宜蘭。

不過地方人士認為，吳宗憲蹲點宜蘭時間較短，雖知名度高，但未必能轉換成紮實選票；反觀張勝德長年深耕地方，組織紮實、人脈廣泛，被認為更具在地支持度。挺張陣營擔憂中央可能偏向「高聲量」人選，因此積極推動連署，希望以地方集體意志向黨中央展現共識。

目前國民黨宜蘭縣長提名時程尚未公布，地方基層已明顯分成兩股力量，張勝德掛看板的動作，也象徵藍營縣長初選正式進入白熱化。接下來黨主席鄭麗文是否接見並採納地方連署，將成藍營內部政治角力的關鍵觀察點。

