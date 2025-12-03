宜蘭藍白合不變？ 黃國昌：不會給藍最後期限

民眾黨徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／TVBS）

民眾黨:「琬惠 琬惠 蔥蔥蔥(衝衝衝)。」拿著三星蔥，「蔥蔥蔥」，這是在「致敬」蘇貞昌的經典台詞嗎?喊出參選標語，民眾黨正式徵召前立委陳琬惠，投入2026宜蘭縣長選舉。

民眾黨宜蘭縣長參選人 陳琬惠說:「對於我要提出什麼樣的政策，他(柯文哲)還記得南港東移，所以我有請教所謂的專家，他是(醫療政策)專家，從之前就有開始請教他了。」

坦言政見背後有高人指點，正是前主席柯文哲。民眾黨搶先徵召陳琬惠，另一方面，卻又喊話，要等藍營決定人選，用「最好的機制」挑選候選團隊。

廣告 廣告

民眾黨宜蘭縣長參選人 陳琬惠說:「不管用什麼方式，最後的結果，我們三個(吳宗憲 張勝德)，都會組成一個最強的團隊。」民眾黨要拚插旗宜蘭，卻又承諾會共組團隊，是否參考基隆正副市長合作模式，甚至更進一步「首長換立委」，由藍白最終推舉民調較高者擔任候選人，而落後者，就等2028年，藍白再共同推選立委。黃國昌的回答，耐人尋味。

被問到是否有「首長換立委」的合作方式，黃國昌語帶玄機，說還沒正式交換意見，不會說的太絕對。（圖／TVBS）

民眾黨主席 黃國昌說:「那天跟鄭主席討論這件事情的時候，我們會用最好的方式推出最強的團隊，當天這樣的用字遣詞，是經過"精心的思考"，正是因為這個樣子，我才不會在現在這個時間點，還沒有跟中國國民黨，正式坐下來交換意見以前，把這件事情說得太絕對。」

國民黨說，三個候選人都有共識合作。（圖／TVBS）

還沒正式「協調」，黃國昌不把話說死，藍營也表態，要合作，得有先後順序。國民黨副秘書長兼組發會主委 李哲華說:「藍營整合出一個最強的候選人的時候，再來跟民眾黨共推一個，最有勝選機會的候選人。」

立委(國) 吳宗憲說:「那這個會在將來，我們國民黨推出候選人之後，當然也會有怎麼樣的合作方式，就由黨主席他們去協調。」藍白漸漸走進「合作深水區」，雙方先有共識，最終誰出線，都會全力支持。

更多 TVBS 報導

遭館長切割？ 黃國昌「唉」了一聲：他心直口快想什麼就講

宜蘭藍白合？陳琬惠喊「協調、民調都好」 黃國昌：暫不訂期限

民眾黨拍板！黃國昌宣布陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長：注入一股清流

民眾黨搶先徵召陳琬惠選宜蘭 吳思瑤酸：推翻藍白山盟海誓

