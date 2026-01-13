宜蘭藍白合產生變數？傳鄭麗文開3條件 陳琬惠回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨去年（2025）已徵召提名前立委陳琬惠，挑戰2026年宜蘭縣長大位，至於國民黨方面則是不分區藍委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德互相競爭，也讓外界好奇藍白合進度；但現傳出國民黨主席鄭麗文就提名人選提出3條件，包含要能勝選、要能夠藍白合的人、要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。對此，陳琬惠及鄭麗文今（13）日皆回應了。

針對鄭麗文傳出3條件的說法，陳琬惠今日與民眾黨前主席柯文哲參拜四結福德廟後，她受訪表示，目前聽起來不管是吳宗憲、張勝德或她都朝向藍白合作為前提，而且兩邊都在討論，對於鄭麗文提出的都是必要條件，就像是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳會把「正派」掛在嘴上。

因此，陳琬惠認為，要對抗司法這件事情是滿基本的條件，更不用說勝選和藍白合，「宜蘭非常明顯大概有6成左右的民眾，對於賴清德執政的政府非常不滿意，之前就說過為了拿下宜蘭這一局，藍白合以目前來說是主要的方向」。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）

至於，鄭麗文今日前往頭寮謁陵時也受訪回應，相關說法已經由組發會鄭重澄清過，國民黨在全台灣所有的提名，都是按照國民黨的規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的、或者是額外的條件，所以那些都是誤傳。

