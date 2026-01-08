宜蘭藍白合？陳琬惠向饒慶鈴請益 綠營林國漳開跑基層

宜蘭縣 / 綜合報導

今年九合一大選，在宜蘭縣長這一戰，民進黨早早確定提名林國漳，國民黨則有立委吳宗憲、議長張勝德有意爭取提名，不過，外界關注藍白是否共推一人，民眾黨已經徵召陳琬惠，昨(7)日她大動作前往台東，向藍營的台東縣長饒慶鈴請益。

特地跑到台東和縣長饒慶鈴「請益」，已經被民眾黨徵召，選宜蘭縣長的前立委陳琬惠搶先開跑，兩人更是相談甚歡。台東縣長饒慶鈴說：「我們也很希望你能夠把這樣子的，一個台東經驗能夠有機會，能夠給我們宜蘭的鄉親，能夠更大的一個服務，我想這是我們的期許。」

廣告 廣告

前立委(眾)陳琬惠說：「專業的治理的問題，想要直接來請教這個饒姐啦，這個起因是這樣，(身邊)都在討論台東的跨年。」

雖然強調是因為跨年演唱會有了請益靈感，但陳琬惠話中不斷提及，自己和藍營首長饒慶鈴好交情，但藍白在宜蘭還有待整合，對比民眾黨早早確定陳琬惠披戰袍，國民黨方面立委吳宗憲、議長張勝德，上週協調兩人都表達強烈參選意願，預期會再繼續協調如果不成就會初選。

議長張勝德說：「我目前為止還是希望，先整合我們藍藍合的部分，至於藍白合的區域，我相信黨跟黨之間已經有一個協調小組，尊重黨中央的一個做法。」

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說：「那我們一直以來，都以一對一的選戰來做準備，藍白合不合的部分，我們不會把它放在我們所要考慮的，會繼續推出我們候選人，在地方上爭取宜蘭縣民支持的，重大政策跟政見。」

對比另一頭民進黨的林國漳，早早開跑在宜蘭勤走基層，也受到總統賴清德副總統蕭美琴全力助陣加持，藍白這一邊能不能共同推出最強人選出線，讓2026宜蘭這一戰增添不小的變數。

原始連結







更多華視新聞報導

宜選戰升溫！林國漳率先掛看板 張勝德.陳琬惠拚能見度

宜蘭縣長選舉 民進黨林國漳力拚最大公約數

宜蘭選情升溫！ 陳琬惠談藍白合：我是「最大公約數」

