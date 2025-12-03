宜蘭藍白合？黃國昌強調「不提最後期限」 陳琬惠：願跟藍營組最強團隊

民眾黨召開「徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」，黨主席黃國昌、宜蘭縣黨部主委陳琬惠。陳祖傑攝。



備戰2026地方大選，民眾黨今（12/3）天召開記者會，正式宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。黨主席黃國昌說，藍白雙方都很有誠意、善意，所以不用提到「最後期限」的問題；陳琬惠則表示，她跟藍營立委吳宗憲或議長張勝德都有共識，不管用什麼方式，最後結果三個人都會組成一個最強團隊，共同面對2026的選舉。

對於宜蘭縣未來能否藍白合，黃國昌說，昨天選決會會議結束後，他就馬上請秘書長周榆修聯絡國民黨副秘書長李哲華，讓對方知道民眾黨選決會所做的決定，因為他知道，當民眾黨決定徵召後，一定會有各種見縫插針、挑撥離間，而李哲華也非常善意詢問下階段怎麼進行會比較好。

黃國昌表示，先前跟國民黨主席鄭麗文見面時，就曾經公開說過，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的機制，挑選最強的競選團隊，接下來跟國民黨合作，有一些細節現在還不方便宣布，但該進行的工作都持續進行當中。

黃國昌強調，藍白雙方都很有誠意、善意，所以不用提到「最後期限」的問題。他提到，今天在立法院遇到傳出有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲，就跟對方說「我們今天要徵召琬惠，你們動作要快一點」，而吳也很高興，給予滿滿祝福。

黃國昌說，未來在各縣市都會秉持相同誠意，因此在跟國民黨正式坐下來討論以前，民眾黨不會有太多、太強的預設，今天正式徵召陳琬惠，代表民眾黨相信陳琬惠是所有宜蘭鄉親最佳的選擇。

陳琬惠：藍白合沒有誰讓誰 與藍營有共識

面對媒體提問，若比民調不敵藍營參選人，會不會願意退讓？陳琬惠回應，對於藍白合作，她一直不喜歡用「讓」這個字，因為沒有誰讓誰，國民黨想選的人有吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德，三個人都有共識，就是希望可以用協調的方式，在現階段各自努力，接下來就讓兩黨的黨中央高層討論一個讓縣民最能接受的公開透明方式，不管是協調也好、比民調也好，或是社會調查也好。

至於有無可能擔任副縣長，陳琬惠強調，今天就是民眾黨推出她參選，就是認為她是最適當的宜蘭縣長候選人，在藍白以合作為前提的情況下，她跟吳宗憲、張勝德都維持非常好的溝通，也有很重要的共識，不管用什麼方式，最後結果三個人都會組成一個最強團隊，共同面對2026的選舉。

