宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民嘆光復2.0

蘇澳鎮有汽車遭軍方救災的兩棲突擊車輾壓，車頂全毀，疑因淹水逾車身高度時，突擊車駕駛難辨識前方有車所致。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了1層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感嘆「我們是光復2.0」。

鳳凰颱風昨晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，出海前已減弱為熱帶性低氣壓，海陸警雙雙解除。氣象署統計10日至12日晚間6時，宜蘭東澳嶺3天累積雨量高達1063毫米、冬山967毫米、西帽山858毫米、蘇澳774.5毫米、羅東769毫米，其中，蘇澳前天日雨量逾635.5毫米、時雨量130.5毫米，雙雙創下11月最高紀錄。

氣象署表示，今天受東北季風影響，北部持續降雨，周末雨勢暫歇，但下周一再迎接入秋以來最強冷空氣，低溫下探15度。

宜蘭這波雨勢造成嚴重農損，政院長卓榮泰與農業部長陳駿季昨到三星鄉勘查青蔥受損情形，統計全台農業災情達1122萬元，花蓮損失534萬元最多、宜蘭421萬元居次。

在超大雨勢下，蘇澳市區大淹水，中山路與中原路段淹一層樓高，待命的六軍團和消防人員緊急救人、協助撤離。鎮長李明哲說，山上雨水全流下來，市區水排不出去，即使抽水站抽一整天也來不及。

中山路賴姓居民說，前晚雨一直下，水來得很快，一樓淹水過腰约1.5公尺深，久久不退，家具全部泡水，他只好躲到2樓。另一名賴先生前晚趕去接妻子下班，只能涉水而過，卻愈走水愈深，水深及胸，當時手機訊號卻很差，所幸平安接到在高處避難的妻子。有住外縣市民眾透過監視器發現蘇澳外婆家一樓客廳的沙發、神桌及櫃子等重型家具全在水面漂浮。

「請中央補助從優、從寬、從速。」李明哲昨陪行政院長卓榮泰等人勘災，發現住宅、生財器具全泡在水裡，水退去後留下一片泥濘，初估數千戶受災。蘇澳鎮主幹道中山路是重災區，不少店家昨天一早忙著整理店面和家園。

徐小姐在騎樓堆滿泡水的家具和物品，她邊整理邊回憶，這次和梅姬颱風狀況差不多，水位淹比較低卻一樣慘。五結鄉五十二甲濕地大水遲遲未退，鄉代張亮軒發現當地居民林松裕用竹筏載女兒和摩托車，花20多分鐘划了近500公尺，讓女兒順利到醫院上班救人；林返程時，還帶糧食給受困的居民充飢。

