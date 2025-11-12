宜蘭蘇澳慘淹 吊車大王又出手了：小山貓、怪手隨時支援

竹北「吊車大王」胡漢龑看到宜蘭災情，今（12）日清晨立刻派出啟德的機具與人員到蘇澳協助救災。翻攝自啟德重機臉書



鳳凰颱風昨日（11/11）尚未正式登陸台灣，不過外圍環流和東北季風共伴效應仍導致宜蘭蘇澳降下致災性暴雨，多處淹水至半層樓高，部分低窪地區甚至淹水高度達一層樓。對此，「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑宣布，今日（11/12）他已派出小山貓及怪手到災區幫忙，希望能幫助宜蘭鄉親快速排除災害，同時宣布公司會再向花蓮縣光復鄉分駐所捐贈第四台巡邏車，相關影片發布後，引來大批網友高度盛讚。

胡漢龔今日發文透露，昨日看到宜蘭蘇澳淹水的新聞後，今日凌晨立刻指派女婿前往宜蘭蘇澳協助，同時有兩台小山貓及一台怪手已經在待命，希望能盡快排除鳳凰颱風帶來的災情，「如果需要幫忙的地方，我們啟德小山貓、怪手隨時支援」。

除了宜蘭蘇澳以外，胡漢龔也宣布，由於先前花蓮光復有巡邏車被沖走，因此啟德公司今年會再捐贈第四台巡邏車，提供給花蓮光復鄉分駐所使用，期盼能服務更多鄉民。

胡漢龔女婿到當地後，也拍下稍早在宜蘭蘇澳災區現場勘災的畫面，目前宜蘭災區已有不少機具在進行清運的工作，街道上的泥濘、民眾泡水家具也在陸續清理當中，需要花點時間整理家園。

貼文發布後，大批網友湧入留言區感謝胡漢龔及啟德企業第一時間伸出援手，紛紛表示「天佑台灣，有胡董真好」、「富有社會責任的企業」、「謝謝胡董的善心」、「謝謝胡董的無私奉獻」、「宜蘭人來這裡感謝您」、「真的好快就到災區幫忙，謝謝胡董」。

