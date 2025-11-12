宜蘭蘇澳昨日雨量僅次梅姬颱風 648.5毫米創歷史次高
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為北部、東半部帶來明顯雨勢，據氣象署統計，宜蘭蘇澳站昨日累積雨量648.5毫米、時雨量130.5毫米，均創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的「梅姬」颱風。
氣象署統計，宜蘭蘇澳站日累積雨量最高發生在「梅姬」颱風期間，2010年10月21日紀錄為939.5毫米，最高時雨量為200毫米。昨日蘇澳站日累積雨量648.5毫米，時雨量130.5毫米，均創下歷史第2高紀錄。不過若以歷年來11月的歷史資料來看，則是創下最高紀錄。
氣象署預報員黃恩鴻表示，鳳凰颱風外圍環流的東南風與東北風，昨正好在宜蘭輻合，加上是山區地形，蘇澳站當地的雨勢強又持久，不過今日颱風強度減弱，且共伴效應北抬，宜蘭雨勢已稍緩。
