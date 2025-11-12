宜蘭蘇澳淹水消退 街道滿目瘡痍民眾整理家園

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭縣蘇澳鎮昨天時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。今天上午，鎮內積水幾乎已全消退，街道滿是泥濘，滿目瘡痍，民眾忙著整理家園。

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜蘇澳鎮豪雨成災，積水最深處超過1層樓高，主要連外道路因淹水受阻，警消及軍方隨後展開救災，出動AAV7兩棲突擊車、膠舟，協助老弱婦孺撤離至安置所。

經過昨天的暴雨肆虐，蘇澳鎮今天上午的積水雖已消退去，豔陽一出導致塵土飛揚，但鎮內中山路等街道與民宅1樓留下淤泥；昨晚積水最深處的中原街更是滿目瘡痍，居民與店家忙著整理家園。鎮公所也派遣灑水車，清理道路淤泥。

「廚房與家具全毀了」蘇澳鎮泉興巷林姓婦女告訴中央社記者，昨晚近6時許，外面的溪水開始灌進家內，積水最深達到她的脖子，因為停電也無法將1樓的重要家電搬到2樓，只能放任讓積水亂飄，她與家人趕緊到2樓避難。

15年前，梅姬颱風逼近時，蘇澳部分地區曾水淹1層樓高。住在蘇澳鎮中原路的林姓男居民，昨晚再度經歷惡水衝進家園的夢魘。

他說，昨晚家中淹水達1層樓高，高度與15年前相比較，這次只少約30公分，當時全家都到2樓避難。今天清晨積水消退後，家人一起整理家園，1樓的天花板還在漏水，1樓的裝潢與家具都全毀。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館昨晚受暴雨影響，地下室嚴重淹水，約30多台車受到影響。

煙波國際觀光集團今天回應，除立即提供受影響的住客房費全免與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。針對地下停車場車輛受影響部分，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。（編輯：李亨山）1141112