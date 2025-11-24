宜蘭蘇澳災後 「母嬰用品大拍賣」 民眾瘋搶：洗一洗就能用

宜蘭蘇澳地區淹水災情嚴重，許多店家與住戶正積極進行災後清理工作。當地一家母嬰用品店將受災但外包裝仍完整的商品搬至店外大幅降價拍賣，吸引民眾前來購買，店家希望藉此將商品換成現金以降低損失。同時，蘇澳鎮長表示，由於垃圾場已爆滿，目前只能將垃圾暫時堆置在路邊，後續會再進行分類處理。雖然市區已清理得差不多，但仍有許多店家正在進行災後整理，期待能盡快恢復正常營運。

淹水災後清理中，嬰兒用品店「降價拍賣」。（圖／TVBS）

在宜蘭蘇澳的街道上，馬路邊仍可見一些泥沙堆積，騎樓下堆滿一袋袋的物品，吸引了一群人圍觀。這是一家受災的母嬰用品店，地上堆滿大大小小沾著泥沙的物品，包括奶瓶、餐具、紗布等各式日常用品，形成了災區的另類拍賣會。

一位前來購物的民眾表示，她買了奶瓶等嬰兒用品，認為這樣的購買方式可以將物品回收再利用，而且非常划算。另一位民眾也分享，她購買了奶瓶和衣服，並已經搶購了一袋。她認為這些物品只需要再洗一洗、消毒一下就可以使用了。

原來這家母嬰用品店因蘇澳淹水嚴重而受災，店內物品全部泡水。不過，由於許多商品的外包裝大多完整，只是沾上少許泥沙，店家便趕緊清理並將商品搬出店外大幅降價拍賣。店家表示，雖然所有東西都泡湯了，但有些物品可以寄回廠商由他們幫忙吸收損失，有些則是可以整理完後再利用。

其他店家和住戶也持續進行清理工作，但由於垃圾量龐大，垃圾場已經爆滿，只能暫時將垃圾堆置在路邊。蘇澳鎮長表示，這些垃圾無法直接送進焚化爐焚燒，目前只能先堆置，之後會再進行分類，將可焚燒的送去焚燒，可回收的進行回收。

目前市區已經清理得差不多了，國軍也紛紛出動協助清理工作。街上還有很多店家正在進行災後整理清潔，期待能盡快恢復正常營運狀態。

