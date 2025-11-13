宜蘭蘇澳災情慘 五金百貨損失破千萬 店家喊：補助1萬不夠
宜蘭蘇澳地區遭遇嚴重水患後，當地店家正面臨巨大損失，許多商家的財物遭泥水浸泡而損毀。一間五金百貨店的硬體設備損失就高達數百萬元，總損失估計破千萬；嬰兒用品店損失超過200萬元；咖啡廳雖搶救了價值14萬元的咖啡機，仍有20至30萬元損失；眼鏡行、雜貨店等也都損失百萬以上。面對縣府每戶1萬元的淹水救助金，店家們普遍認為與實際損失相比遠遠不足，當地鎮長已提出設立募款專戶，縣府也正研議相關程序。
在蘇澳中正路上的五金百貨店，地板堆滿被泥水浸濕的物品和紙箱，貨架上原本整齊懸掛的商品幾乎都掉落，部分包裝袋上還留有水痕與泥漬，損失情況相當慘重。該店業者表示，自己的硬體設備包括冷氣、冰箱等損失就達300至400萬元，這些設備都會因泥水而生鏽，加上其他損失，總計至少破千萬。他直言縣府補助的1萬元根本不夠用，甚至表示沒有時間去領這筆補助。
當地一家嬰兒用品店同樣遭受重創，店員們正忙著將商品全部撤走，不斷將泥水往外刮除。該店業者指出，許多嬰兒用品、電器及車床類商品都有損耗，因為水位太高，整個店面都處於泡水狀態，估計損失超過200萬元。
一間木質調帶有復古風格的咖啡店，牆上還掛著原本樣貌的照片，但現在地板上滿是泥水，許多器具裝在塑膠袋裡等待報廢。咖啡店業者表示，發現外面開始淹水時就趕回店裡搬運物品，所幸將價值14萬元、去年才購買的咖啡機搶救出來，否則會非常心痛。即便如此，店內仍損失了20至30萬元。
其他店家如眼鏡行、雜貨店也都遭受重大損失。一家雜貨店業者表示，財物損失超過100萬元以上，對於縣府從過去4萬5千元降至現在1萬元的救助金感到不足。針對這種情況，當地鎮長已提出要設立募款專戶，縣府也表示將請財稅局了解設立程序和內容進行相關研議。
目前蘇澳街道仍是一片泥濘，居民們正在努力復原家園。無論是店家還是住戶，心中最盼望的就是能夠盡快恢復日常生活。
