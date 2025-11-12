宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
記者徐湘芸、廖品鈞、蔡効儀、李汶諭、黃國瑞／宜蘭報導
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。
蘇澳鎮長李明哲（2025.11.11）：「蘇澳市區都泡在水裡面。」
淹水重災區宜蘭蘇澳鎮鎮長李明哲，前一晚就坐鎮現場，漏夜關心災民狀況，隔天一大早又四處勘災、為災民請命，因為15年前梅姬颱風惡夢歷歷在目。
蘇澳鎮長李明哲：「蘇澳溪分洪道一定要完成，而且經費要到位，這樣我們才有辦法讓民眾重拾他們對蘇澳鎮...我住在這裡，我不希望每天都生活在會淹水的恐懼。」
行政院政務顧問林國漳：「蘇澳溪的分洪道是一個很重要的工程，它可以將這些洪水排放到大海裡面，我們會很積極的，我們也甚至會找行政院長，可不可以把計畫趕快核定。」
行政院政務顧問林國漳也在場允諾，將找院長協調，只是宜蘭縣大家長、代理縣長林茂盛人呢？
網路上一片罵聲，大酸「感覺鎮長比較像宜蘭縣長」，還有網友說「蘇澳鎮長是他以前二專導師，做事負責才會連任」，林茂盛不只挨轟「比鎮長還不如」，根據氣象署發布的圖卡，宜蘭11日晚間定量降水預報已經紫爆，因此總統賴清德質疑為何沒一級開設，林茂盛卻是這樣回應...
宜蘭縣代理縣長林茂盛（2025.11.11）：「目前是二級開設。」
總統賴清德（2025.11.11）：「為什麼沒有一級開設？」
宜蘭縣代理縣長林茂盛（2025.11.11）：「目前現階段它的海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去。」
縣府卻晚了1個半小時才宣布停班課也挨轟，但早在縣府官方公布前就有民眾瘋傳「假圖卡」，議長張勝德更提前宣布，對此警方已經介入偵辦，民代怎麼會成造謠源頭。
其他人也在看
宜蘭縣發停班課「假圖卡」慘了！ 代理縣長要求警方法辦
鳳凰颱風來襲，宜蘭地區出現驚人雨勢，宜蘭縣政府在昨晚宣布今天（12日）全縣停班、停課，不過在縣府正式宣布前，網路上已經瘋傳停班課的「假圖卡」，其中包括議長張勝德宣布錯誤放假資訊，他也已經對此致歉。針對停班課假圖卡事件，代理縣長林茂盛除了呼籲民眾，要以官方發布為主外，也已經請警方依法處理。中天新聞網 ・ 12 小時前
總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好
受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變...華視 ・ 3 小時前
快訊／鳳凰挾豪雨襲台！宜蘭蘇澳多處受災 卓榮泰下午急赴災區勘災
鳳凰颱風襲台，挾帶強烈降雨與狂風，造成宜蘭縣多處受災，例如蘇澳鎮白米溪暴漲，鄰近低窪地區淹水，以及蘇澳、五結與羅東4814戶停電等，對此，行政院長卓榮泰今(12）日臨時增加行程，前往宜蘭勘災，包括視察蘇澳溪分洪工程，蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善，宜蘭縣三星鄉青蔥災損情形，以及視察五結防潮閘門工程辦理情形。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
宜蘭蘇澳淹水消退 民眾整理家園（1） (圖)
宜蘭縣蘇澳鎮11日晚上時隔15年再遇大水患，積水最深處超過1層樓高。12日上午，積水幾乎全消退，民眾忙著整理家園。中央社 ・ 9 小時前
「鳳凰」剩翅膀！宜蘭明上班課 縣府提例外：需從寬認定
鳳凰颱風持續減弱當中，氣象署預估最快今日深夜減弱為熱帶性低氣壓，宜蘭縣縣府也宣布明（11/13）日各機關學校照常上班及上課。但縣府指出，因為縣內仍有部分地區災情需進行重建，呼籲機關、學校首長得在15日台視新聞網 ・ 2 小時前
北市救援宜蘭風災 「宜蘭女婿」蔣萬安：首批物資已出發
鳳凰颱風襲台，宜蘭由於豪大雨影響，包含蘇澳等地區都出現嚴重積淹水災情。台北市長蔣萬安12日表示，他已在第一時間就與宜蘭縣代理縣長林茂盛聯繫，並表示北市可隨時派人力機具、移動式抽水機等來協助。今日下午北市府已派遣7車、16隊員及4英吋抽水機19部趕往羅東、蘇澳等災區支援救災。中時新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風豪雨造成宜蘭各地農損 林茂盛視察員山果園 建議中央啟動全品項現金救助
鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，連日豪大雨造成宜蘭縣各鄉鎮農作物嚴重受損。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（十二）日上午會同相關單位前往員山鄉吳永和農友果園實地勘查，關心農民損失情形，並指示縣府全力啟動農損查報及協助作業。縣議員黃浴沂、縣議員黃雯如共同出席代理縣長林茂盛強調，為了讓受災農友儘早獲得協助，縣府建議農業部將宜蘭縣納入「納入農業災損全品項現金救助」範圍，加速中央救助核定流程，協助農民及時復耕、降低經濟壓力。縣府也將持續掌握災情，提供必要協助，陪伴農友共同度過風雨挑戰。代理縣長林茂盛表示，此次強降雨對全縣農作物影響甚鉅，尤其茂谷柑、青蔥、葉菜類及水稻等作物災損嚴重。縣府已責成農業處即刻與各鄉鎮市公所及農漁會密切合作，全面掌握受災情形，並依規提報農業部辦理天然災害救助。縣 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
宜蘭林代理縣長關心颱風造成農損 三星蔥田視察
【記者卓羽榛宜蘭報導】受鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭地區近日恐有強降雨發生。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（11）日特別會同相關單位前往三星鄉林長河農友青蔥田區視察，關心農作物生產狀況，並提醒縣民豪雨期間務必...自立晚報 ・ 18 小時前
吊車大王出手了！凌晨派女婿往蘇澳協助 2台小山貓+1怪手待命
吊車大王胡漢龑表示，天佑台灣，12日凌晨就已派女婿前往宜蘭蘇澳協助(兩台小山貓及一台怪手，已經裝車公司待命中)，希望盡快排除鳳凰颱風帶來的災情。胡漢龑也指出，此外今年啟德也會向花蓮縣光復鄉分駐所再捐贈第四台的巡邏車，供分駐所使用。CTWANT ・ 8 小時前
蘇澳仍滿是泥濘！災民鏟泥土 300國軍幫掃家園
蘇澳仍滿是泥濘！災民鏟泥土 300國軍幫掃家園EBC東森新聞 ・ 3 小時前
宜蘭暴雨！演員楊懷民浪浪收容所遭淹 志工徒步涉水送物資
宜蘭縣冬山鄉武淵村及五結鄉地區因豪雨侵襲，已有超過四分之三的區域被淹沒，居民被迫涉水行走，消防隊也出動救生艇進行援助。冬山鄉三堵路、富堵路目前仍是一片汪洋，排水系統已達飽和無法正常運作。由於冬山鄉位於宜蘭較高處，而五結鄉和羅東位於蘭陽平原中央偏南，地勢低窪甚至低於海平面，導致淹水嚴重且排水效率極差。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
提前搶發「宜蘭停班停課」挨轟 張勝德致歉
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 鳳凰颱風帶來豪雨造成宜蘭多地淹水釀災情，宜蘭縣府於11日晚間9時發布今（12）日停班停課訊息，但在此之前，卻有不少網路上流出的錯誤圖卡，甚至連宜蘭縣議會議長張勝德都於昨晚率先於官方發布之前宣告「宜蘭縣部分鄉鎮停班停課」訊息，造成宜蘭民眾一度陷入混亂。對此，張勝德親自道歉，並強調是接獲宜蘭縣府初步訊息才導致誤發。 張勝...匯流新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
