宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長

記者徐湘芸、廖品鈞、蔡効儀、李汶諭、黃國瑞／宜蘭報導

宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。

蘇澳鎮長李明哲坐鎮災區整晚。

蘇澳鎮長李明哲（2025.11.11）：「蘇澳市區都泡在水裡面。」

淹水重災區宜蘭蘇澳鎮鎮長李明哲，前一晚就坐鎮現場，漏夜關心災民狀況，隔天一大早又四處勘災、為災民請命，因為15年前梅姬颱風惡夢歷歷在目。

蘇澳鎮長李明哲：「蘇澳溪分洪道一定要完成，而且經費要到位，這樣我們才有辦法讓民眾重拾他們對蘇澳鎮...我住在這裡，我不希望每天都生活在會淹水的恐懼。」

行政院政務顧問林國漳：「蘇澳溪的分洪道是一個很重要的工程，它可以將這些洪水排放到大海裡面，我們會很積極的，我們也甚至會找行政院長，可不可以把計畫趕快核定。」

網友翻出，蘇澳鎮長李明哲有民進黨黨籍。

行政院政務顧問林國漳也在場允諾，將找院長協調，只是宜蘭縣大家長、代理縣長林茂盛人呢？

網路上一片罵聲，大酸「感覺鎮長比較像宜蘭縣長」，還有網友說「蘇澳鎮長是他以前二專導師，做事負責才會連任」，林茂盛不只挨轟「比鎮長還不如」，根據氣象署發布的圖卡，宜蘭11日晚間定量降水預報已經紫爆，因此總統賴清德質疑為何沒一級開設，林茂盛卻是這樣回應...

宜蘭縣代理縣長林茂盛（2025.11.11）：「目前是二級開設。」

總統賴清德（2025.11.11）：「為什麼沒有一級開設？」

宜蘭11日降雨量預測已紫爆，但卻沒設立中央災害應變中心一級開設。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（2025.11.11）：「目前現階段它的海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去。」

縣府卻晚了1個半小時才宣布停班課也挨轟，但早在縣府官方公布前就有民眾瘋傳「假圖卡」，議長張勝德更提前宣布，對此警方已經介入偵辦，民代怎麼會成造謠源頭。

