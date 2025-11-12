宜蘭蘇澳白米溪暴漲！民宅慘遭洪水包圍 「分洪道」進度延宕
鳳凰颱風強勢來襲，挾帶外圍環流強降雨，導致宜蘭蘇澳鎮白米溪暴漲，造成嚴重災情。12日清晨六點多，蘇澳永樂南路附近民眾家園被溪水包圍，幸好在消防人員協助下成功獲救。蘇澳鎮長李明哲表示，解決溪水暴漲問題的辦法是設置分洪道，但目前進度緩慢。宜蘭縣水利處已規劃總經費75.68億元的分洪工程，預計113年啟動，117年完工，居民期望能早日實現，避免類似災情再次發生。
鳳凰颱風暴風圈強勢逼近，外圍環流挾帶強烈降雨，造成蘇澳鎮白米溪暴漲。12日清晨六點多，蘇澳永樂南路附近民眾的家園被溪水包圍，他們只能站在溪邊等待救援。情況十分緊急，多名消防人員在湍急的溪水中拉起繩索，協助民眾一步一步小心踏過溪水，驚險穿越溪流，總算抵達安全位置，最後成功獲救。而此次蘇澳災情慘重，主要原因指向白米溪暴漲。一名居民表示，溪水一旦上漲就會淹進來，所以里長叮囑大家一定要撤離。另一位居民描述，水從水溝直接進入家中，整間房子都被淹沒。溪水暴漲加上民生用水也排不出去，使市區災情相當慘重。
從11日晚間8點50分觀測到，最大3小時累積雨量達334.0毫米，顯示颱風共伴效應威力驚人。雖然豪大雨區範圍不大，但雨量卻十分驚人。蘇澳鎮長李明哲指出，要解決溪水暴漲問題，眼下解決辦法就是設置分洪道。他強調，梅姬颱風後就一直在爭取蘇澳溪分洪道，幾年前已經核定，但現在進度太慢，可能與經費有很大關係。宜蘭縣水利處先前已做過規劃，總經費75.68億元，預計在蘇澳溪出海前的中間位置拉出來做分洪口，將溪水透過分洪道導引至太平洋出海口。最新計畫工程預計113年啟動，117年完工。然而，風雨還是早了一步到來。在地居民希望分洪道能夠複製大台北地區的員山子經驗，避免再次重演15年前梅姬颱風和今年鳳凰颱風帶來的災情。
