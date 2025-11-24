宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷

（記者許皓庭／宜蘭報導）宜蘭蘇澳 22 日上午發生一起驚險交通事故，一名 35 歲胡姓機車騎士在中山路一段與蘇南路口疑似因路面濕滑煞車不及，先在路口打滑自摔，接著人車分離後撞上正要左轉、由 51 歲陳姓男子駕駛的黑色休旅車。監視器拍下騎士滑行數公尺、整個人被拋向車尾的瞬間，所幸最後僅手腳擦挫傷，能自行站起，畫面曝光後引發討論。

圖／宜蘭蘇澳 22 日上午發生一起交通事故，一名機車騎士打滑自摔撞上正要左轉的黑色休旅車。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

廣告 廣告

事故發生於上午約 8 點多。警方調查，胡姓騎士當時沿著中山路直行，行經路口準備減速時，疑因颱風過後仍殘留的泥沙使地面濕滑，前輪打滑後整台機車向右側傾倒。摔車瞬間，騎士反射性放掉機車，整個人向左側彈出，在柏油路面上滑行多公尺。

就在滑行過程中，前方正好有一輛正在左轉的休旅車，倒地後滑出的機車直接撞上車身右後側門，板金凹陷嚴重；騎士本身則在滑出車尾後自行站起，只見拍拍身上塵土後朝事故點走回。警方及救護人員趕抵後確認騎士僅輕傷，無明顯外傷。

附近商家指出，鳳凰颱風過境後，路段多處仍可見細沙殘留，即使清理數日仍感覺「騎起來會偏、輪子抓不太住」，居民也曾提醒騎士經過該處要放慢速度。店家表示：「那幾天真的很滑，像地面還有一層土，應該要再清一次比較安心。」

警方表示，兩名駕駛皆已完成酒測，均無酒精反應。事故明確原因仍由交通事故小組進一步分析，包括路面狀況、騎士煞車時機、車速與左轉車注意義務等；目前尚未排除任何可能因素。

監視器畫面曝光後，不少網友驚呼「反應超快」、「人車分離救了自己」、「還好沒再往車底滑」。也有民眾提醒，颱風後道路上常會殘留砂石，遇到濕氣或陰影處容易形成「隱形滑點」，應加強清理避免事故再次發生。

蘇澳警分局呼籲，目前正值秋冬轉換期，加上颱風外圍環流帶來的降雨，路面濕滑機率升高，民眾行經路口應減速並保持安全距離。若發現道路泥沙或異常狀況，也可通報公所或相關單位協助清理，共同維護行車安全。

警方也強調，左轉車輛於行經路口時仍須注意對向直行車，有號誌與否都應減速確認路況，避免與直行車輛發生碰撞。後續將依調查報告釐清雙方責任。

更多引新聞報導

人妻傳「還是很緊實」肉慾私訊轟炸男師 喊：不讓你離開我裡面 遭告下場曝光

以為是變態！大叔「裸騎」遭擊落 真相卻是慈善活動

