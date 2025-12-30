宜蘭表揚環境清潔績優鄉鎮 公私協力打造潔淨宜居家園

宜蘭代理縣長林茂盛頒獎給環境績優鄉鎮。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府三十日於擴大縣務會議中，公開表揚「一一四年宜蘭縣環境清潔考核」及「一一四年度宜蘭縣孳生源清除評比」表現優異的鄉鎮市公所。代理縣長林茂盛肯定各公所在環境維護上的辛勞與成果，並表示透過制度化考核與獎勵機制，促使各地持續改善環境品質，讓宜蘭更加乾淨宜居。

在環境清潔考核方面，第一組由礁溪鄉、羅東鎮獲得特優，第二組則為三星鄉、員山鄉，各可獲得五萬元禮券獎勵；冬山鄉、蘇澳鎮、五結鄉及南澳鄉因清潔維護進步幅度明顯，榮獲精進獎，並依得獎次數比例分配不分組禮券共五萬元。此外，孳生源清除評比中，第一組前三名為礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮，第二組前三名為三星鄉、五結鄉、南澳鄉，依名次分別獲得二萬元、一萬五千元及一萬元禮券。

環保局表示，各公所在道路清掃、髒亂點整治、公廁管理、清溝疏濬及空屋空地整理等工作上均積極投入，並加強宣導菸蒂不落地、遛狗不留便等觀念，使環境清潔意識深入社區。縣府期盼透過公開表揚與全民參與，持續提升環境治理成效，共同守護宜蘭的生活品質。