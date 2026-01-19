宜蘭西瓜田埋「市值500萬紅檜漂流木」 18山老鼠遭起訴

林業及自然保育署宜蘭分署最近發現，大同鄉蘭陽溪局部河川區域有山老鼠侵占貴重林木，犯案集團甚至攔阻檢查，宜蘭地檢署查扣143根市值共逾500萬元的木材，並依侵占漂流物等罪起訴18名嫌犯。

宜蘭地檢署查扣劉男、謝男及同夥偷取的143根貴重林木，這批漂流木市值共逾500萬元。（圖／宜蘭地檢署提供）

據檢方調查，這群山老鼠的成員劉姓男子、謝姓男子假借他人名義，向經濟部水利署第1河川分署申請河川土地使用許可，對外名義是在大同鄉台7甲線沿線蘭陽溪的河川土地種西瓜等農作物，私下竟僱石姓男子操作怪手，先將漂流到該處的紅檜等貴重林木埋到西瓜田裡，打算另尋時機取走變賣牟利。

廣告 廣告

而農業部林保署宜蘭分署在2024年8月颱風季後，發現該處有多起侵占貴重森林主產物案件，分署人員赴現場勘查，劉男、謝男卻稱「已承租河床使用」，拒絕分署人員進入檢查。分署人員隨即向宜蘭地檢署尋求協助，由檢察官林永負責指揮偵辦。

檢方調查期間還衍生案外案，2名主嫌劉男、謝男懷疑石男偷取先前埋藏的紅檜，謝男找上林姓男子等6人，私行拘禁石男在宜蘭市某處，毆打石男並索討36萬元。石男在求饒後同意賠償17萬6000元才獲釋，事後向刑事局報案。

考量案件可能涉及集團性竊伐與收贓，宜檢2025年9月展開大規模拘提和搜索，經林業專業人員協助鑑識贓木，宜檢2026年1月16日宣布偵結，將2名主嫌劉男、謝男與同夥查緝到案，並依侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物、加重竊取貴重森林主產物等罪嫌，共起訴18人，查扣的143支貴重林木則由林保署宜蘭分署取回。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意