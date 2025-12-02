宜蘭規模4.3地震「北部搖很大」 氣象署：震央近陸地

降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。

