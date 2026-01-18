宜蘭規模4.9地震 氣象署：屬和平海盆獨立事件

（中央社記者張雄風台北18日電）宜蘭縣近海今天下午發生規模4.9地震，氣象署地震測報中心說明，地震發生在和平海盆，屬於獨立事件，16日、今天凌晨的淺層地震也都發生在這個區域，評估屬於應力調整的過程。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午4時47分發生芮氏規模4.9地震、地震深度5.9公里，震央位於宜蘭縣政府南方45.4公里（位於宜蘭縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

氣象署地震測報中心科長林柏佑在記者會中表示，這起地震發生在和平海盆，主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，過程中有一些破碎的情況發生；16日有一個規模4.6地震，今天凌晨1時許也有規模4.7的地震，也都是在此區域發生。

林柏佑指出，這附近地震發生頻繁，據統計，今天這起地震震央半徑20公里範圍內，規模5.5以上的地震共20起，其中2024年5月10日發生規模6的地震；東半部為地震好發區，全台有約70%地震發生在東半部及其海域，平時要做好防震準備。

地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，海盆主要是板塊在隱沒下去的過程中，進而形成地表向下陷落的盆地。海盆地震的位置通常較淺，如16日及今天凌晨的地震，深度大約都在10多公里或不到10公里。

吳健富說明，近期接連發生地震的原因，評估是應力調整的過程。他解釋，當某個區域的能量透過地震釋放後，相對的，周邊其他地區的應力就會升高，岩層所承受的力量增加，更容易引發地震，這是一種動態平衡調整。

吳健富提到，上述規模4.5左右的地震大多發生在破碎帶，能量釋放相對較小，釋放完後就進入能量重新累積的階段，而規模4到5之間的地震在東部其實是「司空見慣」，就算再去細分規模3左右的地震是否為其餘震，意義並不大。（編輯：張雅淨）1150118