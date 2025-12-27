宜蘭規模7強震！睡覺遇地震別跑5招保命
生活中心／李筱舲報導
今(27)日23:05宜蘭縣政府東方32.3公里(臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震。若強震發生在深夜，民眾往往在睡夢中驚醒，反應不及。內政部消防署特別提醒，若在睡覺時遇到地震，第一時間絕非衝出房門，而是應立即留在床上採取防護行動，利用棉被與枕頭緊緊保護頭部與頸部，避免被震落的燈具或裝飾物砸傷。
內政部消防署提醒民眾，睡覺時若發生地震，這樣做最安全：
一、第一時間先保護自己
地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。
二、遠離危險物品
如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。
三、 鞋子、手電筒放床邊
平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。
四、等搖晃停止再行動
確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。
五、保持冷靜，避免餘震受傷
開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。
消防署特別呼籲，防災關鍵在於平時的整備而非臨時應變。民眾需自我檢視，確保各項防災措施皆已落實。
✔ 家裡有沒有緊急避難包
✔ 家中家具是否固定
✔ 家人是否知道地震時該怎麼做
一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。
原文出處：地牛翻身！23:05宜蘭外海規模7地震 睡夢中遇地震別急著跑「掌握5重點」
