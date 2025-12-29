宜蘭規模7強震！ 結構技師示警「這裂縫」有內傷：易出現軟腳





12月27日深夜11點發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃，根據中央氣象署監測資料，本次地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣市感測到4級震度，驚醒許多剛入睡的民眾。「建築安全履歷協會」理事長戴雲發提醒，地震發生當下應就近趴下尋找掩護，切勿靠近紅磚牆以免倒塌受傷。然而，比起當下的搖晃，震後建築物的「隱形內傷」更是不容忽視的潛在危機。戴雲發呼籲，地震是台灣不可避免的宿命，民眾應掌握「震後健檢三步驟」，特別留意低樓層結構狀況，切勿拿生命安全測試建築結構的極限。

戴雲發理事長指出，許多建築在地震過後，外觀看似無損，但內部結構可能已產生「內傷」。民眾可依循以下三步驟，為自家住宅進行簡易結構安全檢查：

步驟一：觀察整棟大樓外觀

房屋結構是命運共同體，不能只看自家牆壁。建議民眾走出戶外，觀察整棟大樓外觀是否大柱、大梁、外牆有新增45度斜裂縫或異常傾斜、沉陷；同時詢問左鄰右舍是否有損害情形。此外，檢查門窗是否因擠壓而變形，這些都可能是大樓結構受到影響的警訊。

步驟二：從「軟腳區」查起！檢視一、二樓公共空間

戴雲發強調：「不是家裡沒裂縫就代表大樓安全。」地震對建築的損害往往集中在整棟大樓的一、二樓（低樓層）。

檢查重點： 大樓周邊騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場。

關鍵警訊： 檢視大樑、大柱是否有「45度斜裂縫」、鋼筋外露或混凝土剝落。

▲地震過後檢視住家結構柱是否有新增的45度斜裂縫。（圖／建築安全履歷協會提供）

特別注意： 若一樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」，是震後必須最優先檢查的危險區域。

步驟三：住家內部大梁、大柱與剪力牆（微觀視角）

回到家中，應針對支撐房屋結構的梁柱進行檢查。

觀察重點：梁柱上是否有「斜45度角的裂縫」。

剪力牆： 厚度大於25公分的剪力牆，若出現斜向裂縫，代表結構已受地震影響。

處置建議： 若發現上述裂縫，代表結構強度受損，未來遇強震恐有結構安全風險，務必委請專業結構技師進一步勘驗，進行補強或評估重建。

根本之道：建築安全應從耐震結構做起

戴雲發理事長再次提醒，台灣位於地震帶與颱風帶，居住安全不應只是震後的亡羊補牢，更應是興建時的重中之重。目前的建築結構設計規範已相當完整，結構設計的專業也相當成熟，目前結構安全的真正的挑戰在於「施工品質」的是否落實，這也是缺工時代下民眾最大的隱憂。

為了徹底解決傳統施工品質難以確保的痛點，建築安全履歷協會長期推動「系統化、工業化」的施工方式，透過將鋼筋加工配件化、綁紮標準化，降低工地現場氣候因素與人為疏失的影響，並將內部施工品質透明化呈現。戴雲發強調：「唯有在蓋房子的時候就採用最嚴謹的系統化工法，落實建築安全履歷施工品質透明化呈現，才能讓人民住得安心，真正免於地震的恐慌。」

▲唯有在蓋房子的時候就採用最嚴謹的系統化工法，落實建築安全履歷施工品質透明化呈現，才能讓人民住得安心，真正免於地震的恐慌。（圖／建築安全履歷協會提供）

（封面圖／建築安全履歷協會提供）

