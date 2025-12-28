宜蘭規模7.0地震全台有感 超商商品被搖下貨架、玻璃瓶摔碎飲料流滿地

生活中心／綜合報導

27號深夜突如其來的大地震，全台有感。由於震央在宜蘭東方外海，宜蘭的震度也達到四級，有超商店家的商品，全被搖下貨架，玻璃瓶摔碎裡面的飲料流滿地。還有一間釣蝦場，釣客完全不為所動繼續釣蝦，但池裡的水不停的掀起大浪。不少宜蘭人都說，這一次"真的很搖，有被嚇到。"

宜蘭的超商中，地滿上寶特瓶飲料散落一地，還有玻璃瓶被甩出貨架摔個粉碎，褐黑色的液體撒的道出都是，一切都是27號深夜地震的傑作。

超商老闆：「搖很大，（然後東西呢），東西就倒掉啊，（剛看倒很多齁），對啊倒不少，（那個時候有沒有衝出去還是怎樣），沒有啊因為剛好裡面還沒有客人，沒有什麼事就東西倒掉而已。」

宜蘭有超商遇地震後商品掉落一地。（圖／民視新聞）

店內滿目瘡痍，損失多少老闆還得再盤點，鏡頭轉到另外一家釣蝦場，有釣客拍下地震搖晃當下，池水因為震波產生劇烈的波浪，但釣客們都不為所動，照樣釣蝦，店家提供的監視器更發現，甚至連旁邊坐在板凳上、圍著桌子用餐的人也不把地震當回事。





釣蝦場老闆林先生：「老神在在啊已經很習慣了，釣客還是很專注在釣蝦，剛剛蠻搖的水池的水也是晃來晃去，不過沒有晃出來啦，（你自己有嚇到嗎），我嗎我比較怕客人受到驚嚇，可是客人是不怕。」

再來看到礁溪的旅館，外牆玻璃被震個粉碎，旅館內部拉起封鎖線，南方澳的進安宮監視器鏡頭也拍下搖晃瞬間。

釣蝦場池水因為震波產生劇烈的波浪。（圖／民視新聞）

地震來的當下，監視器的畫面直接被晃到不穩。在地人說，有被嚇到。





宜蘭民眾：「我們剛在後面打彈珠，然後打一打上下搖，他們說上下搖是大地震，然後突然上下搖完就變成左右，很可怕嚇死了，大家都愣在原地動都不動，很搖啊，（那你有沒有嚇一跳），有啊嚇一跳很大一跳。」

地震夜驚魂，所幸沒有嚴重災情，只是對地震早已很習慣的宜蘭人，也被這回天搖地動，給嚇醒了。





