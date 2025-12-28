宜蘭規模7.0強震「中國有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝

國際中心／綜合報導

台灣宜蘭外海昨（27日）晚間11時05分發生規模7.0強震，劇烈搖晃讓不少民眾緊急撤離到安全處避難，這起地震除全台多縣市明顯有感外，震波甚至跨越台灣海峽，鄰近的中國多個沿海城市也出現明顯震感，有中國漳州網友在社群分享，稱地震過後當地道路疑似出現明顯裂縫，照片曝光後掀起熱烈討論。





宜蘭規模7.0強震「中國沿海有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝光網看傻

中國漳州網友在社群分享，地震過後當地道路疑似出現明顯裂縫。（圖／翻攝自中國社群平台）









中央氣象署指出，地震發生於昨晚11時05分，震央位在宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，震源深度72.8公里，芮氏規模7.0，屬於深層地震，因此影響範圍相當廣。

廣告 廣告





宜蘭規模7.0強震「中國沿海有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝光網看傻

中國漳州網友在社群分享，地震過後當地道路疑似出現明顯裂縫。（圖／翻攝自中國社群平台）









中國多家媒體報導，福建地區包括福州、廈門、泉州、漳州等地民眾均感受到明顯晃動，有福州網友形容「搖了很久，現在還心有餘悸」，也有莆田民眾直呼「第一次被嚇到想衝下樓，甚至連浙江的杭州、溫州等地，都有高樓住戶回報家中吊燈、衣架持續晃動，有人指出搖晃時間長達數分鐘，物業也緊急在住戶群組中發訊安撫。









宜蘭規模7.0強震「中國沿海有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝光網看傻

原PO也隨後補充說明，指出該地點位於「漳州北倉路」，坦言不確定裂縫是否與此次地震直接相關，或是先前就已存在。（圖／翻攝自中國社群平台）









此外，社群平台流傳一段影片，畫面中疑似為福州一所大學宿舍，在地震發生當下，學生紛紛衝出宿舍避難，現場一度出現「逃生潮」，引發關注。另有中國漳州網友在社群分享，稱地震過後當地道路疑似出現明顯裂縫，相關畫面曝光後，也在中國網路社群引發熱烈討論，不少網友留言直呼「這麼嚴重嗎？」、「這是怎麼回事？」、「也太誇張了」、「這工程也太無語」，甚至有人驚呼「強震幹的」，對於路面裂縫的來源，原PO也隨後補充說明，指出該地點位於「漳州北倉路」，坦言不確定裂縫是否與此次地震直接相關，或是先前就已存在。有網友也留言稱，「前幾天就看過裂痕了，可能不是今天地震造成」，不過針對道路出現明顯裂縫，也有部分網友將焦點轉向施工品質，質疑相關工程是否存在問題。

原文出處：宜蘭規模7.0強震「中國沿海有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝光網看傻

更多民視新聞報導

加油站員工中「8.8億樂透」！致富關鍵全曝光、後悔沒做1事賺更多

深夜規模7地震！郭鎧紋示警「餘震恐接力」：週期需重新評估

日媒揭中國介選「錄音暗網流出」2018韓流被點名！韓國瑜回應了

